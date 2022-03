– Nagyon jól kezdtünk, fej-fej mellett haladtunk a későbbi győztes Törökbálinttal – mondta a heol.hu-nak Mezeiné Mohos Beatrix. – Az első öt játékban olyan előnyt szereztünk a többi csapattal szemben, hogy ezután tudtuk tartani a második helyet, sőt a verseny felénél zajlott várfoglaló is remekül sikerült. Nagyon motivált bennünket a szülői szurkolótábor, miközben a gyerekek csodálatosak, kitartóak, szorgalmasak és ügyesek voltak. Azért is nagy teljesítmény a részükről, mert idejüket nem sajnálva, kötelező feladatuk után jöttek edzésre, sőt, januártól minden hétvégén edzettünk. A betegségek átszőtték a felkészülésünket, csak pár nappal a verseny előtt tudtunk csapatot hirdetni. Külön kiemelném, hogy két kis elsős kislány is versenyzett. Összetartó csapatot alkotva, egymást segítve tudtuk ezt a fantasztikus eredményt elérni. Köszönjük az iskolavezetés és a tantestületünk támogatását, a szülők pozitív hozzáállását, melynek hála, egységes és kiegyensúlyozott kerettel tudtunk elindulni.

Az országos döntő végeredménye

1. Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Tagintézménye - Törökbálint 67 pont

2. Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Eger 52

3. Györgyi Dénes Általános Iskola - Balatonalmádi 43

4. Tóvárosi Általános Iskola - Székesfehérvár 40

5. Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium - Jászberény 40

6. Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola - Szombathely 36

7. Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola - Kiskunhalas 26

8. Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Szeged 20

Az ezüstérmes csapat tagjai - Alföldi Kornél, Báder Boróka, Balogh Patrícia, Beke Benjámin, Budai Janka, Kun Nándor, Márkus Szonja, Meggyesfalvi Tamás, Mosoni Mónika, Nagy Balázs, Novák Zsófia, Orosz Péter, Sajgó Ádám, Sajgó Levente, Simon Mira, Sipos Boglárka, Sráj Inez, Varga Csaba