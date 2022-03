„A program alapvető célja, hogy játéklehetőséget biztosítsunk azon kistelepülésen élő emberek részére, akik szeretnek futballozni – szerepel a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves Megyei Igazgatóságának felhívásában. – Olyan rugalmas versenyrendszer elindítását kezdeményezzük, amely alkalmazkodik a résztvevők igényeihez, annak érdekében, hogy a labdarúgás mindenki számára elérhető legyen. A részvétel mindenkinek önkéntes, kötöttségek nélkül, a Fair Play szellemisége mentén.”

A Heves megyei Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programjának (KALAP) szervezője az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága. A mérkőzések lebonyolítása tornarendszerben történik. A benevezett csapatokat területi elv alapján csoportokba sorolják. A tornákat az őszi-tavaszi évadok során más-más helyszíneken rendezik.

A programban 16 éves kor feletti fiúk és lányok vehetnek részt, továbbá olyan települések/önkormányzatok csapatai, ahol minimum hat, maximum 18 fő nő/leány vagy minimum hat, maximum 18 fő férfi/fiú játékos regisztrál csapatonként.

Az MLSZ és bármely más ország labdarúgó-szövetségének 2021/2022-es alap- és kiegészítő versenyrendszereiben érvényes versenyengedéllyel rendelkezők nem nevezhetők. Amennyiben egy településről több csapat is nevez, egy adott játékos csak egy csapatban szerepelhet. Egy településről nevező csapat tagjainak az adott településre bejelentett állandó vagy ideiglenes lakcímmel kell rendelkezniük. A program mérkőzésein mindenki a saját felelősségére vesz részt.

Minden egyes csapatot minden egyes mérkőzésre kötelező jelleggel el kell, hogy kísérjen egy fő, a nevezési lapon szereplő 18 év feletti kísérő/csapatvezető!

Nevezni április 15-ig az alábbi e-mail címen lehet: [email protected]

Nevezési lap az alábbi linken elérhető:

https://heves.mlsz.hu/hir/focilehetoseget-kinalnak-kiskozossegeknek

Nevezés során a csapat nevében bárki kitöltheti a csapatlistát, de kötelezően meg kell jeleníteni a kitöltő nevét, e-mail címét és telefonszámát. A nevezhető csapatok száma tekintetében nincs korlátozás. A nevezést követően a nevezés bekerül az MLSZ központi informatikai rendszerébe, ezt követően kiküldésre kerül a nevezéskor megadott e-mail címekre az MLSZ által jóváhagyott csapatlista, ami nevezési lapként is funkcionál. A kinyomtatott nevezési lapokat az adott település / önkormányzat vezetője köteles ellátni az aláírásával és az önkormányzat pecsétjével. A település/önkormányzat vezetője köteles ellenőrizni, hogy a nevezési lapon leadott személyek az adott településre bejelentett állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeznek-e.

A nevezéskor leadott és a program során használt csapatnév az önkormányzat nevéből és egy – az MLSZ által elfogadott (a közízlést, a közerkölcsöt, a mindennapi együttélést nem sértő) - fantázianévtagból állhat;

A Heves megyei program rendezési költségeit az MLSZ Heves Megyei Igazgatóság fedezi, nevezési díj nincs. Az utazási költségek a csapatokat terhelik.

A csapatvezetők kötelesek bemutatni a megyei igazgatóság munkatársának a település / önkormányzat vezetője által aláírt és pecséttel ellátott „Nevezési lapot”, aki kizárólag a kinyomtatott „Nevezési lapon” szereplő játékosokat igazolja le, a helyszínen utólagos nevezés nem fogadható el.

A játékosok – megyei igazgatóság munkatársának kérésére – kötelesek bemutatni valamely fényképes hivatalos igazolványukat személyazonosságuk igazolására. A csapatvezetők kötelesek bemutatni a megyei igazgatóság munkatársának a csapat 18. életévét a program első mérkőzéséig nem betöltő játékosai törvényes képviselőinek nyilatkozatát.

A pályaméret alapesetben 20x40 méter, de a csapatok korosztályától és a játékosok létszámától függően ettől eltérő pályamérettel is lehet az adott programot rendezni. A játékidő alapesetben 1x20 perc futó órával, de a játékidő a résztvevők számától függően a programszervező döntése alapján ettől eltérő is lehet. A kapuméret alapesetben 3x2 méter, de ettől el lehet térni. A játéktér felülete lehetőség szerint jó minőségű füves/műfüves/rekortán pálya (de ettől eltérő is lehet: pl. salakos, vagy bitumen). A csapatlétszám alapesetben 5+1 (5 fő mezőnyjátékos + 1 fő kapus) fő, de a pályamérettől függően ettől eltérő csapatlétszámmal is lehet az adott programot rendezni.

Az MLSZ Heves Megyei Igazgatósága a program mérkőzéseinek szervezéséért és rendezéséért felel. A mérkőzést/tornát rendező házigazda csapat egy főrendezőt köteles biztosítani.

Sérülés, baleset, rosszullét esetére biztosítani kell az azonnali elsősegélynyújtást (elsősegélynyújtó doboz a helyszínen, orvos vagy mentő minimum a közelben). A program rendezvényein a regisztrált játékosok az MLSZ által az alap OEP-biztosításon kívül is biztosítva vannak.

Az adott mérkőzés/torna rendezője köteles biztosítani meccslabdát, jelzőmezeket, pumpát és lehetőség szerint öltözési lehetőséget.

Tornánként az első helyezett csapat serleg díjazásban részesül, míg a résztvevő csapatok oklevelet kapnak. A tornán kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékos különdíjat kap.

Bővebb információért Pócs Áron, az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságána sportszervezője (tel: 30/270-6715, e-mail: [email protected]) kereshető.