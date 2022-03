Szombat, 15.00:

FC HATVAN (1.)–LŐRINCI VSC (4.)

Hatvan, Népkert. V.: Szigetvári Márk (Szarvas, Kocsis).



A Zagyva-partiak meggyőző előnnyel állnak az élen és elérték azt, hogy a bajnoki címet csak ők veszíthetik el. A motiváció adott, de miben keresendő a gárda ereje?

Karácsony Dávidék (kékben) sorsa a saját kezükben(lábukban) van.

Forrás: Heves Megyei Hírlap / Albert Péter



– Más nem is lehet a cél, mint a bajnokság megnyerése – egyértelműsítette a hatvaniak bal oldali védője, Karácsony Dávid. – Fiatal és motivált társaságunk igazi ereje talán abban rejlik, hogy egyénileg és csapatszinten is kiváló játékosokból áll a keretünk. Összetartóak vagyunk, megértjük egymást a pályán és azon kívül is.



Az éllovas ősszel csak a címvédő LVSC kapujába nem tudott betalálni. A kérdés: most ez hogyan sikerülhet?

– Ha megfelelően kihasználjuk a helyzeteinket, akkor ősszel is gólokat szerezhettünk volna, de az már elmúlt – emlékeztetett a 27 éves futballista. – Reméljük, ezúttal minél többször leszünk eredményesek. Ugyanúgy készülünk erre a mérkőzésre is, mint az összes többire. Csak a saját játékunkra kell koncentrálni, nem szabad, hogy bármi kizökkentsen bennünket. Agresszívnek és gólra törőnek kell lennünk, de ez eddig is elvárás volt. Ahogy magam, úgy az egész csapat jó formában van, remek a hangulat, bízom benne, hogy sikerül kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést és győzelemmel zárni ezt a fordulót is.



A bajnoki címvédő lőrincieknek idén láthatóan nem az első hely jelenti a célkitűzést. Hogy mégis mi?

– Sajnos ez az év nem úgy alakult, mint azt terveztük, a reális célt a dobogó valamelyik fokának elérése jelenti számunkra – mondta az LVSC középpályása, Sulcz Márió. – Az első és legfontosabb megint az lenne, hogy lehozzuk a meccset kapott gól nélkül, és mivel helyzet vagy jobb esetben helyzeteink biztosan lesznek, azokat értékesíteni kell. Az bizonyos, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ponttal vagy pontokkal távozzunk Hatvanból.



Az évet a Dukon Béla helyére érkezett Szenes Sándor irányításával kezdték a vendégek, de már játékos-edzőként Gulyka Zsolt vezényel. – Az edzőváltás lehet pozitív, de negatív hatású is. Most a csapat minden tagja megint tud egymásért küzdeni, és ez pontokban is megmutatkozik majd. Azonban még legalább két hétnek el kell telnie, hogy olyan vagy hasonló állapotban legyünk, mint tavaly.



A 32 éves Sulcz Márió nagyon jól érzi magát Lőrinciben, ahol jó a közösség, megfelelőek a körülmények és a vezetők megtesznek mindent a siker érdekében.



– Kezdem visszanyerni az erőmet és a csapat számára védekező középpályásként tudok a legtöbbet segíteni, illetve a „harmadik félidőben”, ami szintén nagyon fontos.



A további párosítás, szombat, 15.00

MAKLÁR (10.)–HERÉD (2.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Derda József (Pádár, Forgó).

Ősszel: 0–4

EGERSZALÓK (3.)–GYÖNGYÖSI AK (7.)

Egerszalók. V.: Mencsik László (Lovas, Rézműves).

Ősszel: 2–0

GYÖNGYÖSHALÁSZ (5.)–EGER SE II. (13.)

Gyöngyöshalász. V.: Bodó István (Nagy F., dr. Kincses).

Ősszel: 1–0

HEVESTHERM-HEVESI LSC (12.)–FÜZESABONY (15.)

Heves. V.: Debreczeni Krisztián (Csuja, Gergely).

Ősszel: 4–2

DOMOSZLÓ (14.)–MARSHALL-ASE (6.)

Domoszló. V.: Németh Szabolcs (Kasza, Juhász B.).

Ősszel: 1–2

BÉLKŐ-BÉLAPÁT (11.)–BESENYŐTELEK ERŐSS ÚT (8.)

Bélapátfalva. V.: Viktor Ferenc (Lucián, Májer).

Ősszel: 2–0

Szabadnapos: Energia SC Gyöngyös (9.)



A bajnokság állása