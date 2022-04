Szombat, 15.30:

Gyöngyöshalász (3.)–Heréd(4.)

Gyöngyöshalász. V.: Szigetvári Márk (Király, Kocsis).

– Nincs sok időnk az előző meccsünkön bánkódni, tanulnunk kell a Gyöngyösön elkövetett hibákból és teljes gőzzel a Heréd elleni bajnokira kell összpontosítani – nyomatékosította a halásziak védője, Csomor Szabolcs. – A legfontosabb, hogy ezúttal is a saját játékunkat játsszuk és mindenki koncentráljon a saját feladatára, így lehetünk ismét eredményesek.

A tarnaörsi származású 30 esztendős bekk 2016-ban tért vissza a halásziakhoz, akikkel éremre vágyik. Messze még az idény vége, de képesnek tartom a csapatot a dobogóközeli, esetleg az érmes helyezésre – tette hozzá Csomor, aki jó formában érzi magát és a védelem oszlopos tagjaként törekszik a stabil, megbízható teljesítményre.

A herédiektől Tóth Mátétól kérdeztük, hogy a három győztes meccs utáni két vereség azt mutatja-e, hogy hullámvölgybe kerültek vagy minden tényező ellenük fordult, és ezek „összeadódtak”.

A hullámvölgy erős kifejezés – mondta a 25 éves futballista. – Az elmúlt két meccsünk nagyon ellentétesen alakult. A Maklár ellen korán hátrányba kerültünk, így mi futottunk az eredmény után. Az Egerszalókkal szemben hetven percig teljes mértékben megfelelően játszottunk, azonban egy ötperces rövidzárlat elég volt, hogy a vendégek fordítsanak és már nem tudtunk egyenlíteni.

A halászi fellépésre rátérve a gyöngyöspatai illetőségű játékos arra emlékeztetett, hogy ősszel is 2–1-es szalóki vereséggel hangoltak a mostani rivális ellen, de akkor lelkileg sokkal rosszabb helyzetben voltak, mert bizonyos tényezők miatt a szalóki utolsó perces vereséget nehezen emésztették meg és ez rányomta a bélyegét a meccsre. Most is vereséggel a hátunk mögött játszunk a Halásszal, ám a csapat pontosan tudja, mi volt a gond az elmúlt két meccsen – folytatta Tóth Máté. – Ez leginkább az összpontosítással magyarázható, és ez lesz a döntő a hétvégén is. Ha ugyanis végig koncentráltak leszünk, akkor reális cél lehet, hogy három ponttal távozzunk. Ez magával hozza a helyzetek minél jobb kihasználását és a hibák lehető legkisebb mértékre való csökkentését. Nehéz mérkőzés vár ránk, azonban a csapat képes rá, hogy a Halászt legyőzze, és ezért mindent megteszünk.

A 2018 nyarán éppen a gyöngyöshalásziaktól érkezett játékos nagyon jól érzi magát a herédieknél, ahogy mondta: „jó kis társaságot alkotunk”. A három belső védős rendszerben jobb oldalon szereplő labdarúgó a téli felkészülés közepén két hétig betegeskedett, ami nagyon nem jött jókor neki. Ezért nem is úgy kezdte a tavaszt, ahogy az őszt befejezte, de dolgozik érte, hogy visszanyerje azt a formáját. Ahogy a csapattól is ezt reméli.

A tavalyi harmadik helyünk után más nem is lehet a cél, mint újra a dobogós hely elérése, és a csapat képes is erre – rögzítette Tóth Máté. – Jelenleg nagyon erős, jó mezőny alkotja a megyei I. osztályt sok azonos képességű csapattal, így sok példa akad parázs és szoros összecsapásokra. Ha az őszi idényt nézzük, ott a helyünk az élmezőnyben, és ezért megteszünk mindent, közte első lépésként a halásziak remélt legyőzésével.

Ősszel: 3–1.

A bajnokság állása

FC Hatvan (1.)–Gyöngyösi AK (8.)

Hatvan, Népkert. V.: Varga László (Derda J., Kántor).

Ősszel: 2–0.

Eger SE II. (13.)–ENERGIA SC Gyöngyös (9.)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Kovács Máté (Tősér, Csillik – Nógrád megyeiek).

Ősszel: 0–5.

Hevestherm-Hevesi LSC (12.)–Lőrinci (6.)

Heves. V.: Mencsik László (Németh Sz., Juhász B.).

Ősszel: 1–4.

Egerszalók (2.)–Marshall ASE (5.)

Egerszalók. V.: Viktor Ferenc (Szarvas, Csuja).

Ősszel: 2–1.

Domoszló (14.)–Besenyőtelek Erőss Út (7.)

Domoszló. V.: Kasza Dénes (dr. Kincses, Szigetvári Zs.).

Ősszel: 0–0.

Maklár (10.)–Bélkő SE-Bélapát (11.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Lucián János (Nagy Péter, Sohajda).

Ősszel: 5–0.

Szabadnapos: Füzesabony (15.)