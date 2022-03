Szombat, 15.00:



BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (12.)–DOMOSZLÓ (14.)

Bélapátfalva. V.: Szigetvári Márk (Bodó, Fehér).

Az alsóházi mérkőzést megelőzően a bélapátfalviak edzője nagyon aktuális problémát tárt a nyilvánosság elé. Horváth Tamás azt közölte, hogy „megőszült fejjel, néha nehezen tolerálom a pályán és az öltözőben történő dolgokat”. A szakember egyes játékosok „felelős” döntéséről beszélt, akik heteken át tartó hímezés-hámozás után, a bajnokság közben leállnak. Teszik ezt akkor, amikor az egyébként is megfogyatkozott létszám miatt minőségi és mennyiségű veszteséget szenved el az egyesület. A tréner arra is kitért, hogy az előző év eredményei alapján előrelépést várt, ám helyette, a biztató első félév után, lassan a mérkőzésekre történő létszámhiány kiküszöbölése kérdést jelent.



Horváth Tamás sajnálatosnak nevezte, hogy a mai fiatalok milyen kevés felelősségérzettel és mennyi tudatossággal rendelkeznek. „Mindenkitől sokkal több empátiát, a közösséggel szembeni alázatot és toleranciát igényel a sport, de ez az élet más területeire is érvényes” – emelte ki a pedagógus, testnevelő, aki azonban hozzátette: „tudom, mindez sajnos az érintettek gondolkodásán nem változtat, a problémáinkat úgyis nekem, nekünk kell megoldani”.



A domoszlóiak részéről Barta Ákost először arról kérdeztük, hogy az ugyancsak a mezőny alsó feléhez tartozó bélapátiaknál képesek lehetnek-e a domoszlóiak a pontszerzésre.



– Teljes mértékben! – vágta rá a 29 éves játékos. – Az eddigi eredményekből nem úgy tűnik, hogy háromesélyes meccseket játszottunk, viszont a legtöbb mérkőzésünkben benne volt a pontszerzés lehetősége. Ügyes, fiatal, tehetséges játékosokból áll a csapat. Az esetek döntő többségében oda tudjuk rúgni a labdát, ahova akarjuk. A probléma inkább az, hogy nem oda akarjuk, ahová jó lenne.



Az újonc gárda 14. helye önmagáért beszél. Valóban csak ennyi tud a csapat, vagy sok körülmény együttes negatív hatásának eredménye a 18 meccsen szerzett öt pont – fordultunk Barta Ákoshoz a válaszért.

– Továbbra is saját magunk ellenségei vagyunk. A vereségeinket inkább magunknak köszönhetjük. Át kell lépni a megye I.-be, itt az ellenfél négy helyzetből hármat gólra vált, valamint nekünk két helyzetből kellene hármat szerezni. Tavaly, egy osztállyal lejjebb másképp volt, több hiba belefért elöl és hátul. Koncentráció, alázat. Eddig egy meccsen sikerült ezt 90 percig megvalósítani, ott az akkori dobogóstól idegenben csentünk el pontot. Bennünk van a győzelemcsíra. Félre kell tennünk a meccs közbeni hisztit (itt elég erősen magamra is gondolok), a bírózást, egymás csesztetését (a biztatás lehet hatékonyabb, ezt nem igazán próbáltuk ki), felelősséggel kell dönteni a helyzetekben, és nem kell mindig megváltani a világot. (Kis gól is gól, illetve a saját kapunk előtt teljesen jó, ha csak elrúgjuk, amerre állunk, nem kell csellel kihozni. Amennyiben a győzelemre játszunk és ezzel kapcsolatban alázatosak és célirányosak leszünk, elkezdünk pontokat szerezni, akár már most hétvégén. Képességekben, fizikálisan teljes jogú tagjai vagyunk az osztálynak. Fejben viszont egyelőre nem.



A fiatalabb korában Felcsúton és az FTC-nél is pallérozódott Barta Ákos keresztszalag-szakadás után kezd egyre inkább százszázalékos formába lendülni, de még rengeteg hiányérzet van benne...

Barta Ákos (elöl) szerint gólokra lenne szükség

– Gólokra lenne szükség, így ebben tudnék hozzájárulni a sikerhez. A legnagyobb javulást nyaktól felfelé várom, jelenleg akadnak olyan megoldásaim a pályán, amit már tegnap tudni lehetett, hogy nem lesz jó. Azért megpróbálom, hátha. Persze, nem lesz jó – zárta szavait a domoszlóiak meghatározó futballistája.



Ősszel: 1–0.

A további program, szombat, 15.00:

LŐRINCI (5.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (9.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Török Mihály (Derda D., Juhász Á.).

Ősszel: 2–2.

FC HATVAN (1.)–EGER SE II. (13.)

Hatvan, Népkerti Spt. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Motsidlovszky).

Ősszel: 9–0.

GYÖNGYÖSI AK (8.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (3.)

Gyöngyös, Kömlei Spt. V.: Néneth Gergely (Bíró, Molnár A. – Pest megyeiek).

Ősszel: 2–1.

HERÉD (4.)–EGERSZALÓK (2.)

Heréd, Markó Ferenc Spt. V.: Kovács Máté (Csillik, Tősér – Nógrád megyeiek).

Ősszel: 1–2.

BESENYŐTELEK ERŐSS ÚT (7.)–FÜZESABONY (15.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt. V.: Harnos Csaba (Nagy Péter, Nagy F.).

Ősszel: 4–0.

MARSHALL-ASE (6.)–MAKLÁR (10.)

Andornaktálya. V.: dr. Lendvai Gábor (Mencsik, Orosz).

Ősszel: 1–1.

SZABADNAPOS: Hevestherm-Hevesi LSC (11.).