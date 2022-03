Eger SE–Hidasnémeti VSC 2–0 (0–0)

Eger, Szentmarjay stadion, 130 néző. V.: Altorjay Áron Gellért (Schweighardt, Török).

Eger: Fedinisinec (Varga H., 46.) – Debreczeni, Rébék, Juhász G., Valkay, Hadnagy – Hegedűs (Lencsés, 77., Nagy-Kolozsvári – Nagy G., Vajda, Berki (Antal, 84.). Vezetőedző: Szekeres Adrián

HVSC: Polekszics – Illés, Póti, Markovics, Tóth K. (Magyar, 66.) – Földi, Takács P., Holló (Gaal, 72.), Molnár M. (Tóth D., 82.) – Zsiga, Bartha (George, 66.). Vezetőedző: Majoros Jozef.



Az NB III. Keleti csoport 25. fordulójának további eredményei

A 9. percben Vajda Ákos juttathatta volna előnyhöz az egrieket, de a támadó 11 méterről, tiszta helyzetből kapu mellé rúgta a labdát. A bemelegítéskor megsérült Pál Szabolcs helyé kezdő Vajda aztán mesteri gólpasszt adott az agilisan futballozó Nagy-Kolozsvári Dánielnek. Igaz, ez már a második félidőben történt, mint ahogy az is, hogy Nagy Gergely újra eredményesnek bizonyult. A sorban negyedik meccsén (két megyei I-es és két NB III-as találkozón) hetedik gólját elért játékos ezúttal a korábbi 38-szoros montenegrói kapus, Vukasin Polekszics kapuját vette be, méghozzá Valkay Richárd, remek tértölelő labdáját fejjel a kapuba helyezve. Az Eger SE győzelmének jogosságához nem férhetett kétség. A gárda idei ötödik bajnoki összecsapásán harmadik győzelmét aratta úgy, hogy az utóbbi négy mérkőzésén veretlen maradt. Legutóbb november 7-én, a Békéscsaba II. ellen nyert az otthonában az ESE (3–2).

Gól: Nagy-Kolozsvári (48.), Nagy G. (68.).

Jók: az egész hazai csapat, ill. senki.



Szekeres Adrián: – Hosszú idő után sikerült újra hazai pályán győzelmet aratni. Ezzel a játékosok válláról is lekerült egy nagy teher. Arra törekedtük, hogy mi irányítsunk a játékot, ami meg is valósult. Néha viszont – és erre hívtam fel a szünetben a figyelmet – a lassan járattunk a labdát, ez pedig nem egyenlő a türelemmel. Ezen a téren a második félidőben sikerült előrelépni és ennek is köszönhető, hogy gólokat tudtunk szerezni.

Majoros József: – A mérkőzést az egriek kezdték jobban, majd változtattunk és két esetben gólt szerezhettünk volna. A szünet után gyorsan hátrányba kerültünk és noha próbáltunk újítani, nem sikerült megvalósítani az elképzeléseinket.

Következik: Putnok–Eger SE, március 20., 14.00