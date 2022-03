– Mit érez ilyenkor a vezető?

– Valamennyiünket nagyon megvisel ez az időszak, minden energiánkat arra fordítjuk, hogy bennmaradjon a csapat az első osztályban – válaszolt Szabó Péter. – Sajnos ősszel negatív spirálba kerültünk, amelyből bár már mutatkoznak a kilábalás jelei, még mindig nem sikerült átszakítani a gátakat. Jópár éve már, hogy befejeztem az aktív játékos pályafutásom, de most fáj a legjobban, hogy már nem tudok a pályán is segíteni a csapatnak.



– Tudja, hogy idén mi miatt kerültek lépéshátrányba?

– Míg az ellenfelek erősödtek, addig mi nem tudtunk jelentős vérfrissítést véghez vinni. Az anyagi lehetőségeink elmaradnak a riválisokhoz képest, ez pedig alapjaiban meghatározza a szereplésünket. Tehettem volna azt is, hogy felelőtlenül ígérek fűt-fát és klasszisokat igazolok a nyáron, de ezzel a klub jövőjét veszélyeztettem volna. A januárban érkezett új kézilabdázókkal is erőn felül vállalt a klub, de nem nézhettük tétlenül, ahogy elúszik a hajó.



– Valami még mindig hiányzik.

– Leginkább a pontok. Szoros meccseket játszunk, általában kiélezett csatában dőlnek el az összecsapások. Érezhető, hogy elindult valami. Míg a korábbi húzóemberek közül ősszel többen is adósak maradtak a kimagasló produkcióval, tavasszal már voltak klasszis teljesítmények. Bízom benne, hogy a szerencse is visszapártol hozzánk. Míg az elmúlt években Fortuna több alkalommal is fogta a kezünket, ebben a szezonban ez nem mondható el. Gondolok itt a mérkőzés alakulását befolyásoló szituációkra, a sajnálatos sérülésekre.



– Szokott számolgatni? Mit gondol, mennyi pont kelhet a bennmaradáshoz?

– A matek addig áll meg, amíg az első hiba be csúszik. Aztán mindig újra kell számolgatni. Ehelyett azt tanácsolom mindig a következő feladatot tartsuk szem előtt, az előttünk álló akadályt vegyük sikeresen. A sportban az a szép, hogy minden összecsapás új lehetőséggel kecsegtet, s amíg vannak meccsek lehet feledtetni a múlt hibáit. Megyünk előre, amíg csak lehet.



– Ebben a helyzetben mennyire tud előre tekinteni?

– A mostani időszak egyik legnagyobb kihívása, hogy míg a mezőny nagy része jószerivel már a jövő évi csapatát is kialakította, addig nálunk a bizonytalanság jellemző. Igyekszünk mindenre felkészülni, de alapvetően továbbra is az NB I.-ben gondolkodunk.



– Amibe mindenképpen kapaszkodhatnak, az a kézilabdás közösség. Látni és érezni, hogy a szurkolók továbbra is kitartanak a csapat mellett!

– Örülök, hogy ezt megemlítette, mert a szurkolóknak hatalmas szerepe van abban, hogy ez a csapat még versenyképes. Pályafutásom során megfordultam néhány egyesületnél, de nehéz helyzetben ilyen segítőkész, tiszta szívű drukkerekkel alig találkoztam. Lépten-nyomon érdeklődnek a csapat felől, biztatnak bennünket, ami rengeteg erőt ad a munkához. Tehették volna azt is, hogy a kudarcok láttán elfordulnak tőlünk, ahogy erre számos példa akad a sportéletben, de ők a nehéz időkben is velünk vannak, s ezért nem lehetünk elég hálásak.



– Az ingyenes meccsekkel már gyakoroltak egyfajta gesztust a drukkerek felé.

– Ezen a szezon hátralévő részében sem változtatunk. Sorrendben a Komló, a Kecskemét, a Gyöngyös és a Budakalász meccsünk is ingyenesen megtekinthető. Ez a minimum amit adhatunk a szurkolóknak!

Pulay és Tóvizi már visszatérhet

A férfi NB I. 19. fordulója:

SBS-EGER (13.)–SPORT36-KOMLÓ (7.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Bóna Sz., Földesi Cs.

– A bokasérüléssel bajlódó Szuharev Lev továbbra sem bevethető, de Tóvizi Tamás és Pulay Gábor már vélhetően vállalhat részfeladatokat, ami mindenképp könnyebbség a folytatásra nézve – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Menekülés a győzelembe, ez lehet a jelszavunk miközben látjuk, hogy a Komló kirobbanó formában van. Egyértelműen a tavasz meglepetés csapata, amely most már felszabadultan, teher nélkül játszhat.