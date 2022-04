Szombat, 16.00:

Füzesabony (15.)–Eger SE II. (13.)

Füzesabony. V.: Chikán Péter (Dobsonyi, Strehó – Nógrád megyeiek).

- Az elmúlt nyáron rengeteg meghatározó játékos intett búcsút a klubnak, akiket az utolsó pillanatokban már nem tudtunk pótolni – emlékeztetett az FSC játékosa, Karnizs Gábor. – Bocsi Zoltán edzőnknek teljesen új csapatot kellett építenie, és ez sosem egyszerű feladat. Minden meccsre úgy megyünk ki a pályára, hogy pontot, pontokat szeretnénk gyűjteni. Az utóbbi hét mérkőzésünkön négyszer egy góllal maradtunk alul úgy, hogy alakulhatott volna másként is, mert nekünk is megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre és némi szerencsével ezeken a találkozókon legalább egy pontot gyűjthettünk volna. Azonban reméljük, most hétvégén végre megérezzük a győzelem ízét.

Arra a kérdésre, hogy az „örök vesztes” szerepet hogyan lehet bírni pszichésen, miként lehet motiválni a csapatot hétről hétre, így felelt a 33 éves futballista.

Nyilván nem egyszerű ösztönözni a társaságot, ugyanis sok fiatal játszik köztünk, akik gyorsabban elvesztik a hitüket, mint az idősebbek, de emellett gyorsabban is dolgozzák fel a vereségeket. Rutinosabb játékosokként próbálunk nekik példát mutatni akaratban, legyen szó edzésről vagy mérkőzésről.

Minden meccsre úgy megyünk ki, hogy eleget tegyünk annak, amit az edző kér tőlünk. Az utóbbi időben ez jobbára össze is jön, csak sajnos eredménnyel nem párosul. Az alázat megvan a csapatban, csak az a kis plusz hiányzik még belőlünk, ami a mi oldalunkra billentené a mérleg nyelvét.

Ősszel egy 11-esből született góllal maradt alul az FSC 1–0-ra Egerben.

– Bízunk benne, hogy ezúttal fordítva lesz. Az egri csapatnál is akadnak problémák, ám ők az NB III.-as gárdából visszajátszó játékosokkal ezeket a gondokat több-kevesebb sikerrel képesek megoldani. Szeretnénk már végre átélni azt, hogy ne nekünk kelljen gratulálni a mérkőzés után, hanem nekünk gratuláljanak. Reméljük, ez a hétvégén végre összejön, és győzelemmel hagyjuk el a pályát – mondta Karnizs Gábor.

A 24. forduló mérkőzése

Az Eger SE-nek öt vereség után sikerült újra győznie egy hete a Heves ellen, amivel visszavágott a gárda az őszi 5–2-es vereségért.

– A győzelem mindig ösztönző, de ettől még önmagában kevés a következő sikerhez – rögzítette az egriek védője, Rabi László. – Mondhatnám, hogy ettől jobb lett az öltözői hangulat, de igazából a nehézségeink ellenére azzal soha nem volt gond. Az igazi lökést azok pozitív visszajelzések adják, amit a „fel- és lejátszó” csapattársaktól kapunk. Füzesabonyban győzni szeretnénk, ahogyan mindenki, de emellett jól is akarjuk érezni magunkat. Ha a kompakt módon védekező FSC ellen felszabadult, kreatív játékkal rukkolunk ki, a siker sem maradhat el. Vagyis ezúttal – az FSC gárdáján kívül

a legnagyobb kihívást nem az esetleges elbizakodottság, hanem a görcsös, sablonos játék jelentheti.

Kérdésre válaszolva a 45 éves futballista a pontok gyűjtésén túl a csapat másik fontos szerepéről is beszélt.

– Ami a koromat illeti, arról annyit, hogy rajtam kívül is bőven vannak a csapatban hasonló „élettani problémával” küzdő játékosok (utólag is bocsánat: Szabó Béla, Nyilas László, Korsós István), akikre szintén számítanak és alapemberek. A csapatunk egyik legfontosabb feladata a fiatal játékosok felnőttfutballra és annak az összes velejárójára történő felkészítése. Ez kölcsönösen hasznos folyamat, mivel mi köztük egy kicsit vissza fiatalodunk, ők pedig rutint, tapasztalatot szereznek. Szóval a legtöbb, amit átadhatunk nekik az nemcsak a játék szeretete, de talán az a hangulat, amit egy ilyen több generáción is átívelő vegyes összetételű, nagybetűs CSAPAT adhat – magyarázta Rabi László, hozzátéve: ahogy a múlt szombaton, a szezon végén is elcsíphetik a Hevest, vagyis előbbre léphetnek a 12. helyre.

Rabi László (balra) és társai felszabadult, kreatív játékkal rukkolnának ki

A további párosítás

Szombat, 16.00:

Egerszalók (2.)–Domoszló (14.)

Egerszalók. V.: Nagy Péter (Májer, Juhász B.).

Ősszel: 3–0

Gyöngyöshalász (4.)–Bélkő SE-Bélapát (11.)

Gyöngyöshalász. V.: Csuja Zoltán (dr. Kincses, Orovecz).

Ősszel: 2–3

FC Hatvan (1.)–Marshall-ASE (6.)

Hatvan. V.: Viktor Ferenc (Varga G., Nagy F.).

Ősszel: 2–0

Maklár (10.)–Besenyőtelek Erőss út (7.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Mencsik László (Pásztory, Fehér).

Ősszel: 3–1

Energia SC Gyöngyös (9.)–Heréd (5.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Rozsnaki Gábor (Kasza, Juhász Á.).

Ősszel: 0–4

Vasárnap, 16.00:

Hevestherm-Heves (12.)–Gyöngyösi AK (8.)

Heves. V.: Török Mihály (Szigetvári Zs., Juhász Á.).

Ősszel: 0–0

Szabadnapos: Lőrinci (3.)