A női NB II. Északkeleti csoportjának 17. fordulójában:

Stavmat Füzesabonyi SC–Kállósemlyéni SZSE-Újfehértó 41–26 (18–12)

Füzesabony, Teleki Blanka Ált. Isk., 104 néző. V.: Sebestyén Á., Sebestyén B.

Füzesabony: Sattmann J. – Kállai G. 4, Lányi G. 3 (3), Halmai M. 4, Szarvas N. 7, Molnár N. 4 (1), Szentkeressy-Kovács R. 1. Csere: Bocsi D. (kapus), Blaskó V. 4, Petrovics A. 4 (1), Nagy Liza 2 (1), Erdélyi D., Kriston N. 5 (1), Nagy Luca 2, Szabó Zs. 1. Edző: Major Attila.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 5–5, 12. p.: 8–8, 18. p.: 11–9, 24. p.: 16–11, 36. p.: 23–15, 42. p.: 28–20, 48. p.: 32–20, 54. p.: 37–20.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 8/7, ill. 6/4.

Major Attila: Magabiztos győzelmet arattunk. Örülök, hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget biztosítani.Következik: Mátészalkai MTK–Stavmat Füzesabonyi SC, április 9., szombat, 17.00.

Oktat60 Hatvani KSZSE–Hajdúböszörményi TE 26–20 (11–11)

Hatvan, sportcsarnok, 85 néző. V: Kriskó Á., Petrik-Varga Á.

Hatvan: Antóni – Sepsi R. 6, Dánffy Diána 2, Ledacs Kiss 5, Dánffy Dorina 3 (2), Rózsa 9 (7), Németh L. Csere: Juhász E. (kapus), Szikra, Tóth B. 1, Király R., Farkas A. Edző: Répási Norbert.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 2–1, 12. p.: 5–3, 18. p.: 8–6, 24. p.: 9–10, 36. p.: 15–13, 42. p.: 17–14, 48. p.: 21–17, 54. p.: 22–19.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 11/9, ill. 2/1.

Répási Norbert: Az első félidőben beleültünk a mérkőzésbe. Azt gondoltuk, hogy az őszi 21 gólos győzelmünk elég lesz ahhoz, hogy most is jól teljesítsünk. A félidei döntetlen után a szünetben átbeszéltük a dolgokat és a második játékrészben támadásban és védekezésben is javultunk.Következik: DVSC Schaeffler U22–Oktat60 Hatvani KSZSE, április 7., csütörtök, 18.00.

Juventus-Panoráma Hevesi SE–Csépe Salgótarjáni SKC 25–26 (14–12)

Heves, sportcsarnok, 100 néző. V.: Kovács M., Pál Cs.

Heves: Nagy N. – Vereb N. 7, Kakuk L. 1, Balog R. 5, Góbor N., Vizes B. 5 (3), Regéczi Zs.1. Csere: Nagy E. 3, Pásztor V. 1, Kiss T., Adácsi N. 1, Adácsi L. 1. Edző: Makó Nándor.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 2–4, 12. p.: 6–8, 18. p.: 10–9, 24. p.: 10–9, 36. p.: 15–14, 42. p.: 17–17, 48. p.: 21–21, 54. p.: 23–23.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 9/8.

Makó Nándor: Fegyelmezetlenségből fakadó hibák miatt veszítettünk, így ismét nehéz helyzetbe hoztuk magunkat a kiesés elleni harcban.Következik: Kazincbarcikai KSE–Juventus-Panoráma Hevesi SE, április 9., szombat, 16.00.

A bajnokság állása1. DVSC U22 17 17 – – 604–339 34

2. Vitka SE 17 12 2 3 497–389 26

3. Füzesabony 17 12 2 3 533–436 26

4. Mátészalka 17 10 1 6 523–461 21

5. Salgótarján 17 9 3 5 505–457 21

6. Kazincbarcika 17 8 2 7 507–494 18

7. Hatvan 17 7 3 7 448–434 17

8. Borsod SK 17 6 2 9 482–511 14

9. Heves 17 5 1 11 448–487 11

10. Lóci DSE 17 4 – 13 452–572 8

11. H.böszörmény 17 2 1 14 416–596 5

12. Kállósemjén 17 1 1 15 369–608 3