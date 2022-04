A település legfontosabb tervei között szerepel 2019 óta, hogy közösségi szinten nagyobb hangsúlyt fektessenek a sportra és a mozgásra. Kazsu Attila polgármester arról beszélt lapunknak, hogy már 2020-ban beadták azt a pályázatot, amiből a műfüves pályát szerették volna megépíteni, de akkor nem jártak sikerrel.

– Nem adtuk fel, és a következő évben, igaz, csökkentett keretből, nyertük pénzt a megvalósításra – monda Kazsu Attila. – Az iskolaudvart azért választottuk helyszínnek, mert így a diákok használhatják pályát a tornaórákon, és a szomszédos óvoda is tarthat itt foglalkozásokat a kisgyermekeknek. A Bozsik-programban futballozó abasári gyerekek is megfelelő körülmények között edzhetnek és játszhatják mérkőzéseiket. A pálya rendelkezik önálló világítással, ezért a benne rejlő lehetőségek kibővülnek az alkonyat utáni órákra is. A tanórákon kívüli és a lakossági használatára azonban még ki kell alakítani egy felelősségi rendszert, hogy a kellő odafigyelés mellett ezzel is biztosítsuk az állagmegóvást.

Az új pálya az Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) előírásainak megfelelő, műfüves, 42x22 méteres szabványméretű játéktér.

Az önkormányzat az Abasár Sportegyesülettel közösen adta be a pályázatot az MLSZ által kiírt TAO 2021/2022-es sportpálya fejlesztésre, amely révén 22 millió forintot nyertek. Az önkormányzat ezt az összeget majdnem 8 millió forint önerővel egészítette ki. A játéktér labdafogó hálóval és zárt palánkkal körbekerített. Az Abasár SE elnöke, Endrész László szerint óriási lépés ez a helyi utánpótlás-nevelés színvonalának növelésében.

– A célunk az, hogy a fiatalokat helyben tartsuk – fogalmazott Endrész László. – A másik pályánk egészen kiesik a falu központjából, nehézkes a kijárás. A szülők nem nagyon akarták oda kiengedni a gyerekeiket, akik emiatt elmaradoztak a sportéletből. Az iskola udvara nagyon praktikus hely, mert a tanítás után a gyerekek helyben tudnak edzeni. A fiataljaink szeretnek futballozni, van csapatunk az U7-től az U13-ig, de az ifjúsági és a felnőtt csapat is tud itt gyakorolni, akár este, villanyfénynél is. Emellett az is fontos, hogy a falu lakossága is bármikor igénybe veheti, játszhatnak a középkorúak és az idősebbek egyaránt. A falu életében nagy jelentőségű ez a fejlesztés.