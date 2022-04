A Just for fun azaz a Csak a móka kedvéért kategóriába olyan párosok neveztek, akik rendszerint a Rally1-ben vagy külföldön versenyeznek. Ők nem bajnoki pontokért küzdenek, számukra leginkább a stopperóra jelenti az ellenfelet.

A Kovács Antal, Istovics Gergely páros olyan autóval érkezik, amelyet Magyarországon most lát először a közönség.

Kovács ugyanis néhány hete egy „null kilométeres” Hyundai i20 N típusú autót vásárolt, amelyből egyelőre mindössze 23 darab létezik. Ennek a modellnek a régebbi változatával indul a Marozsi Zsolt, Ádám János kettős, ami azt jelenti, hogy két topkategóriás autó is tagja a mezőnynek.

A Historic bajnokság ugyan szintén nem látogat el Egerbe, ám az a Subaru, amelyet Fischer Dániel kormányoz, ide is beillene, hiszen kísértetiesen hasonlít arra az autóra, amellyel Colin McRae 1995-ben világbajnokságot nyert. A Rally2-be 59 páros adta le nevezését. Az indulók között található az egri Strider Zoltán, Apkó András páros, akik a legutóbbi versenyen, Orfűn a harmadik helyet szereztek a kategóriában R2-es Peugeot- jukkal. Szintén a megyénkbeli színeket képviseli a Just for fun kategóriában a látványos autózásáról híres Szabó Attila (Busman) és Becskei Miklós (Bendegúz). Az elsősorban Ladákat felvonultató Rally3 mezőnye 43 autóból áll.

A kétnapos verseny résztvevői péntek este kezdenek az Egerszalók és Eger között kijelölt Szuperspeciálon. A Rally3-asokat 17.23-tól, a Rally2-eseket egy órával később láthatja a közönség. A rali másnap a Bátor–Pétervásárai elágazó, illetve a Sirok–Egerbakta szakasszal folytatódik. A két gyorsasági etapot a Rally2-ben érdekelt párosok háromszor, a Rally3-asok kétszer teljesítik. A szervizparknak a Colas Hungária Zrt. Baktai úton található telephelye ad otthont. A díjkiosztóra 16.38-tól kerül sor a Hotel Allure (Liliom utca 1.) területén.

Az Eger-rali programja

Péntek

Gy1. 18.23: Egerszalók–Eger

Szombat

Gy2. 9.33: Bátor–Pétervásárai elágazó/1

Gy3. 10.06: Sirok–Egerbakta/1

Gy4. 12.34: Bátor–Pétervásárai elágazó/2

Gy5. 13.07: Sirok–Egerbakta/2

Gy6. 15.35: Bátor–Pétervásári elágazó/3

Gy7. 16.08: Sirok–Egerbakta/3