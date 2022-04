Kalamár Andor a Székelyudvarhelyi Sportklub színeiben írta be magát a sporttörténelembe. Az SK háromszoros romániai bajnokcsapatának tagja ma már csak öregfiúként csillogtatja tudását, amelyet testközelből tapasztalhattak egri kortársai, mi több, barátai, akik idén is ellátogattak Csíkszeredába. Két évtizedre visszanyúló baráti kapcsolatról van szó, közös pontként a futballal. A főszerepet mindig az egymás elleni mérkőzés játssza úgy, hogy a csíkiak Egerben viszonozzák a kirándulást. Az erős köteléket a koronavírus-járvány sem lazította, csupán kimaradt egy év, így az idei székelyföldi fellépés jelentette öröm nagyobb súllyal esett a latba.

Fájdalom, hogy 2015 óta hiányzik az összejövetelekről a romániai jégkorongsport kiemelkedő alakja, Kósa Endre. A Csíkszeredai SK csapatának tagjaként kilencszeres bajnok, sokszoros román válogatott hokis hét esztendeje, tragikus körülmények között, 40 éves korában hunyt el. Emlékét szívükben őrzik dr. Ivancsó Attila és egri társai, akik mindig szeretettel és tisztelettel beszélnek a labdarúgó-pályán is nagyon otthonosan mozgott sportemberről. A temetői főhajtás ezúttal sem maradt el a Magyarországról érkezett társaság részéről.

A hiányzók közé került be Ilyés Róbert neve is a virtuális jegyzőkönyvben. A román élvonalban 481 alkalommal szerepelt futballista azért kényszerült kihagyni a barátságos szenior meccset, mert a Sepsi OSK másodedzőjének a Rapid Bucuresti otthonában volt jelenése. Az Adrian Mutu vezette fővárosiak a 80. percben szerzett góllal nyertek a szentgyörgyiek ellen, akik ezzel elszenvedték első vereségüket a rájátszásban. És ha már György! Egri oldalról a névnapját ünneplő Tóth György, korábbi csapatvezető, legnagyobb sajnálatára nem lehetett jelen az idei túrán, miközben újoncból akadt több is. Béres Mihály és Varga László nem közéjük tartozott, és ez a pályán nyújtott teljesítményben is visszaköszönt. A II. ligában érdekelt Csíkszeredai FK egyre bővülő és szépülő stadionjának tőszomszédségában lévő, sátortetővel fedett, műfüves kispályáján ugyanis szorosan alakult a párharc. A 3–3-as állás egészen kecsegtetőnek számított a Bóta Balázs vezényelte vendégek számára, ám a végén hazaiak azért örülhettek jobban, mert két gólt még szereztek, igaz, azt már nem az öregfiúk, hanem fiatalabbak révén.

A kispad erősségére nem lehetett panaszuk a vendégeknek

Forrás: Kiskéri László

Győzni mindig felemelő, különösen akkor, ha a siker bajnoki címet ér. A kézdivásárhelyi születésű Pászka Lóránd először lett aranyérmes a Ferencváros színeiben. A Kárpát-medence legkeletibb magyar többségű városába elbuszozott egriek is találtak érmest a céhek településén – nagy meglepetésre az Egri borvidékről származó nedűknek köszönhetően. A két város közötti 665 kilométeres utat már jó néhányszor megjárta Bajzát Attila. A felsőtárkányi származású konyhafőnök hét éve szab irányt a gasztro kultúrának Székelyföld egyik legigényesebb éttermében. A Jazz bisztróban hangoltak aznapi meccsükre a III. ligás helyi KSK futballistái is. Pászka utódai beérték a kávéval, míg Lóránt barátjuk pezsgőzhetett az Újpest ellen diadal után. Az Üllői úton felszolgált ételekről nem érkezett hír, Csíkban medveriasztásról viszont igen, méghozzá SMS-ben, hajnali fél kettőkor. Fáradtság ide, fáradtság oda, nem is maradt el a poénnak szánt mondat, mely szerint „Ha egy egy medve a kezedből eszik, a lábadból is fog”.

Nos, egyikből sem tette a bátor ursus, így az egriek megúszták, hogy ezzel kerüljenek be a székelyföldi (sport)történelembe. Ugyanakkor Kalamárék magasságát sikerült megközelíteni, és hazatérve már az eredmény 5–3 volt. Ide...