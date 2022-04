NEKA–ESZTERHÁZY SC 24–24 (12–11)

Balatonboglár, NEKA csarnok, 200 néző. V.: Rontó, Szanyi.



ESZTERHÁZY SC: NAGY É. – Kuti 2, Szeberényi 1 (1), Bató (1), ALAXAI 5, GYÖRFI 7 (1), Lengyel 2. Cserék: Leiner (kapus), PANKOTAI 4, Kiser 1, Bernát D. 1. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–1, 12. p.: 5–5, 18. p.: 7–6, 24. p.: 9–8, 36. p.: 15–12, 42. p.: 17–15, 48. p.: 19–19, 54. p.: 22–21.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 6/4. ill. 4/2.



Ahogyan azt várni lehetett, végletekig kiélezett rangadót játszott a feljutásra pályázó csapatok rangadóján az Eszterházy SC, valamint házigazdája, a NEKA. Habár az első félidő egy rövidebb időszakában vezetni tudtak az egriek, a meccs jelentős részében így is a balatonbogláriak álltak jobban. Kicsivel több, mint két és fél perccel a vége előtt ráadásul kétgólos előnyüknél időkérés után támadhattak az akadémisták, mégsem tudták lezárni a mérkőzést. Az ESC előbb egyenlített, majd belépve az utolsó minutumba, egy Bató Lili-féle labdacsenéssel át is vette a vezetést. A NEKA a végén még támadhatott az egyenlítésért, ami az utolsó másodpercekben össze is jött, így, bár közel állt a sikerhez az egyetemista társaság, végül igazságosnak nevezhető remi született, ami ugyanakkor nem feltétlenül rossz eredmény a Zsadányi-csapatnak.



Zsadányi Sándor: – Nem játszottunk jól, de a küzdeni akarásunk ismételten megvolt. A meccs alakulása alapján igazságos döntetlen született.

Következik: Eszterházy SC–Szent István SE, Eger, Eszterházy csarnok, április 8., péntek, 19.00.