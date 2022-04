LABDARÚGÁS Az NB III. Keleti csoportjának 30. fordulójában:

KISVÁRDA II.–EGER SE 5–1 (2–0)

Kisvárda, Várkerti Sporttelep, 50 néző. V.: Tóth Tamás (Szabó F., Molnár L.).



KISVÁRDA: Perehanec – Avetiszjan, Perevuznyik (Szirota, 59.), Sikorszki, Nagy M. K. (Kotroczó, 78.), Nikolasin (Ténai, 78.), Czene, Biró, Kirjukin, Heles (Bokor, 69.), Gosztonyi (Simon, 69.). Edző: Kocsis János.

EGER: Fedinisinec – Juhász G., Lencsés, Valkay – Debreczeni (Vajda, 46.), Antal (Jancsó, 86.), Medveczki, Hadnagy (Farkas K., 64.) – Dobler, Olasz D. (Berki, 46.), Tóth Á. (Nagy G., 64.) Vezetőedző: Szekeres Adrián.

GÓL: Nagy M. K. (3., 74.), Gosztonyi (27. – 11-esből), Kirjukin (58.), Antal (66.), Kotroczó (81.).

KIÁLLÍTVA: Valkay (a 16-oson belül lerántotta ellenfelét) a 26. percben.



Nagyon gyorsan gólhátrányba kerültek egriek az NB I-es tartalékcsapattal szemben, ám a bajt az első félórában két újabb negatívum tetézte. Valkay Richárd megmozdulása piros lapot és 11-est vont maga után, no meg kétgólost hátrányt jelentett a vendégeknek. Ez a tény alapjaiban meghatározta a folytatást egy újabb várdai akció góllal, Antal Zsolt jóvoltából pedig szabadrúgásból elért szépítőtalálattal. Ettől többre azonban nem futotta a tíz emberrel játszó látogatóktól, akik kapuját a 74. percben is bevette az immár duplázó Nagy Mihály Krisztián. A hazaiak tízese ősszel is kétszer örülhetett gólnak, az akkor 3–0-ra megnyert meccsen. Ezúttal azonban tetemesebb lett a különbség, mert a megyeszékhelyiek rendkívül rossz napot fogtak ki, ami súlyos vereséghez vezetett.



Amióta (2021. november vége) Szekeres Adrián az egriek vezetőedzője, ekkora különbséggel még egyszer sem kapott ki az egri együttes.



KÖVETKEZIK: Füzesgyarmati SK–Eger SE, április 17., vasárnap, 17.00.