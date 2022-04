Maklár SE–Bélkő SE-Bélapát 1–2 (0–1)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, 70 néző. V.: Lucián János (Nagy P., Sohajda L.).

Maklár: Szent-Ivány Sz. – Szeles A. (Fügedi T., 46.), Noszek G., Keszthelyi P., Seres B., Godó G., Szklenár N. (Kovács Z., 63.), Farkas Cs., Mága T., Nagy B. (Jéger B., 63.), Utasi B. Edző: Szabó András.

Bélapát: Bakó P. – Holló Á., Trenka D., Bocsi G. (Hossó D., 94.), Juhász L. (Veres G., 68.), Érsek M., Neuwirth D. (Mező R., 87.), Boros O., Bársony D., Jakab Á. (Gyóni M., 56.), Molnár R. Edző: Horváth Tamás.

Gól: Utasi B. (79.), ill. Molnár R. (4.), Jakab Á. (52.).

Kiállítva: Farkas Cs. (50.), ill. Horváth T. (52. – kispadról).

Jók: senki, ill. az egész vendégcsapat.

Szabó András: – Régóta vagyok edző, de ami most van, vagyis a sok sérülés és beteg, ezzel én sem tudtam mit kezdeni. A Bélapát az első félidőben példát mutatott alázatból, mi csak a kiállítás után futballoztunk.

Horváth Tamás: – Egyszer minden sorozat megszakad és a mumus is sírva fakad. Így történt ez most Makláron, s végre átléptünk egy kritikus határon. Gratulálok a csapatnak! Az arrogáns és túlzottan öntudatos játékvezetés méltatlan volt a két csapat küzdelméhez.

Donoszló SK–Besenyőtelek SC-Erőss Út 1–6 (0–4)

Domoszló, 30 néző. V.: Kasza Dénes (Kincses D., Szigetvári Zs.).

Domoszló: Leffler S. – Jónás G., Tanner T., Lukovszki M. (Likker A., 79.), Tőzsér P., Barta Á., Szabó D., Török Cs., Pásztor M., Lukovszki B., Jónás B. (Tamás P., 62.). Edző: Béres Mihály.

Besenyőtelek: Tiszolczki L. (Vincze B., 55.) – Hajdu Zs. (Hímer G., 55.), Molnár Axel, Baji Á. (Besenyei R., 55.), Kaló I., Pálfalvi A., Maksó L., Oláh N., Jónás A. (Pataki V., 55.), Lezsák R. (Kaló Á., 55.), Molnár András. Edző: Nagy Endre.

Gól: Barta Á. (76.), ill. Kaló I. (5., 33.), Jónás A. (12. – 11-esből, 24., 54.), Oláh N. (50.).

Jók: senki, ill. Jónás A. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

Béres Mihály: – Gratulálok a Besenyőteleknek!

Nagy Endre: – Az első tíz percben nem tudtuk hol vagyunk, utána viszont gyorsan lerendeztük a mérkőzést, sok jó egyéni teljesítménnyel. A második félidő egy kicsit csalódás, de 4–0 után nagyon megnyugodtunk.

Gyöngyöshalász SE–Heréd LC 2–2 (1–0)

Gyöngyöshalász, 70 néző. V.: Szigetvári Márk (Király Z., Kocsis J.).

Gyöngyöshalász: Halasi Á. – Csomor Sz. (Vas T., 83.), Rédei M., Gódor Á. (Patkós Á., 80.), Sőregi Z., Horváth V., Márkus M., PappM., Czene L., Szabó Cs. (Fodor B., 86.), Nádudvari A. (Nádasdi B., 86.). Edző: Török János.

Heréd: Darabont D. – Zsámboki Á., Szegedi T., Tóth M., Szabó B., Baranyi R., Tóth D. (Gabovda T., 66.), Balog B., Tari Sz., Oláh N., Tancsik R. Edző: Molnár Zoltán.

Gól: Horváth V. (35.), Szabó Cs. (50.), ill. Balog B. (66., 78.).

Jók: Rédei M., Horváth V., Nádudvari A., ill. Szabó B., Balog B., Oláh N., Tancsik R.

Török János: – 2–0-s vezetés után eldönthettük volna a mérkőzést. A lelkesen és jól játszó Heréd nem érdemtelenül egyenlített ki. A végén volt egy meccslabdánk, amit nem sikerült értékesíteni, így az eredmény igazságosnak mondható.

Molnár Zoltán: – A 60. percig nem találtuk a játék ritmusát, ebben az időszakban a hazaiak fölénk kerekedtek. A csapat küzdeni tudásából jelesre vizsgázott és az egyenlítő gólunk után még a győzelemhez is megvoltak a helyzeteink. Ennek ellenére mondom, hogy értékes és igazságos pontot szereztünk egy jó csapat otthonában.

FC Hatvan–Gyöngyösi AK 1–0 (0–0)

Hatvan, Népkerti Sporttelep, 100 néző. V.: Varga László (Derda J., Kántor M.).

Hatvan: Sándor B. – Bárkányi A., Mundi Z., Karácsony D., Széchenyi Zs. (Simon M., 83.), Bartha B., Tarnóczi R., Dinka K., Fellner K. (Czibolya G., 46.), Török N. (Tajti B., 46.), Labát K. Edző: Nahóczky Attila

GYAK: Tóth B. – Szilágyi N., Forgó K., Márkus M., Oravecz B. (Mihályi E., 72.), Babarcsik B., Balogh M., Dudás Cs. (Ludányi G., 57.), Czinkóczi B., Szabó V. (Szentannai M., 66.), Bódi M. Edző: Majzik Zoltán.

Gól: Tajti B. (54.).

Jók: Bárkányi, Tarnóczi, Karácsony, Tajti, ill. Tóth K., Forgó, Szilágyi N., Márkus, Babarcsik.

Nahóczky Attila: – Az első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést, de csak a második félidőben tudtunk gólt szerezni, viszont így is megérdemelten győztünk.

Majzik Zoltán: – Örülünk, hogy fiataljaink a listavezető Hatvan ellen helytálltak, de végül a jó erőkből álló hazai csapat megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Eger SE II.–Energia SC Gyöngyös 1–2 (1–1)

Eger, Felsővárosi Sporttelep, 50 néző. V.: Kovács Máté (Tősér D., Csillik B.).

Eger: Császár D. – Farkas K. (Tóth Á., 59.), Berki P. (Lakó Zs., 73.), Lehóczky Zs., Dobler Sz. (Pápai Z., 81.), Nyilas L., Nagylaki D., Csuhay M., Jancsó Cs., Rabi L. (Ugrai A., 91.), Lázár L. Játékos-edző: Vitányi László.

Energia: Matin B. – Gulyás K. (Forgács B., 91.), Csoszánszki D. (Galó D., 24.), Ivony A., Madarasi M., Fótos L., Timon L., Bencsik G., Pilinyi I., Ivony Ö., Fekete B. (Farkas B., 46.). Edző: Tatár Roland.

Gól: Berki P. (11.), ill. Gulyás K. (6., 88.).

Jók: Császár, Lehóczky, Farkas, Berki, ill. senki.

Vitányi László: – Sajnálom a fiúkat, mert egy jó mérkőzésen akár fordítva is sor kerülhetett volna a pontok elosztására. Azonban nem mondhatjuk, hogy a gyöngyösi siker érdemtelen lett volna. Ezúton is gratulálunk csapatkapitányunk, Lázár Levente fia születéséhez.

Tatár Roland: – A második félidei játékunkkal tudtuk megszerezni a három pontot. Nem sok csapat fog győzelemmel távozni az egri élőfüves pályáról.



Szabadnapos: Füzesabony