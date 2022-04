Öt mérkőzéssel a bajnokság zárása előtt százszázalékos mérleggel vezeti a BAZ-Heves megyei férfibajnokság küzdelmeit a Diósgyőri VTK. A miskolci együttes egyetlen győzelemre van a biztos bajnoki címtől, mögötte a Hevesi SE és az FC Hatvan számít a legfőbb éremesélyesnek.

A mezőnyben újoncként szereplő FC Hatvan ifjúsági korú játékosokra építve jelenleg a harmadik helyet birtokolja, s ahogy Havassy Kálmán szakosztály-vezető fogalmazott: ettől alább már nem adnák a folytatásban.

A klub hosszú távú tervei között szerepel a magasabb osztályban való megmérettetés is – jelentette ki Havassy Kálmán. – Idén a DVTK fölénye megkérdőjelezhetetlen, a borsodi csapat minden tekintetben megérett az osztályváltásra. Mi ősszel abban az esetben léphetnénk az NB II.-be, ha erre a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) részéről felkérést kapunk, és meg tudunk felelni az ehhez kapcsolódó követelményeknek. Ifjúsági és serdülő csapat versenyeztetését egyelőre önerőből nem tudnánk megoldani, ebben az esetben külső segítségre szorulnánk.

Az FC Hatvan kézilabda szakosztályának taglétszáma a 2021-es megalakulása óta folyamatosan bővül, jelenleg 108 fő. A tömegbázist jellemzően a szivacskézilabdázó fiúk és lányok alkotják.

A felnőtt bajnokságban szereplő együttesen kívül kilenc utánpótlás gárdával büszkélkedhetünk a serdülőktől egészen az U8-as korcsoportig – folytatta Havassy Kálmán. – Minden korosztály számára lehetőséget biztosítunk a sportág megismerésére, s aki a versenyrendszerben is megméretné magát, azt hivatalosan is a sorainkba vesszük. Heti bontásban 38 foglalkozáson vehetnek részt a sportolni vágyó gyerekek.

A BAZ-Heves megyei bajnokság állása

1. DVTK 15 15 – – 527–281 30

2. Heves 15 11 – 4 392–367 22

3. FC Hatvan 12 7 – 5 321–319 14

4. SBS-Eger II. 14 5 – 9 329–393 10

5. Tiszaújváros 13 2 – 11 228–301 4

6. Gyöngyösi KK 13 1 – 12 289–425 2

7. Bőcs KSC visszalépett