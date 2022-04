NEKA (2.)–ESZTERHÁZY SC (3.)

Balatonboglár, NEKA csarnok, vasárnap, 16.00. V.: Rontó, Szanyi.

Túlzás nélkül állítható, hogy a szezon eddigi legfontosabb mérkőzése előtt áll az Eszterházy SC. Az egyetemisták olyan gárdához látogatnak, amely első számú riválisként szerepel a feljutásért folytatott csatában. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata jelenleg három ponttal áll jobban az egri együttestől, ugyanakkor még kétszer játszik az éllovas Békéscsabával, és tavasszal Egerben is fellép.

Ebből is kitűnik, hogy a bogláriak sorsolása nem könnyebb, mint az egrieké, sőt! Amennyiben vasárnap délután ESC-siker születne, hatalmasat léphetne céljai elérése felé Zsadányi Sándor alakulata, igaz, vereséggel is maradna még esély az NB I-re.

Utóbbi eshetőségre természetesen gondolni sem szeretnének a Leányka út környékén, ezért már szombaton elutazik a társaság, hogy Balaton-parti szállásán a legmegfelelőbb környezetben készülhessen fel a rájátszásban eddig egy-egy győzelmet, döntetlent és vereséget elkönyvelő NEKA ellen.

– Amikor a Kozármisleny elleni, első playoff meccsünkre egy nappal korábban elutaztunk, az bevált, ezért is tartom szerencsésnek, hogy ismét rá tudunk készülni az előttünk álló összecsapásra – fogalmazott Zsadányi Sándor. – Azt sem tagadom, hogy a szezon egyik legfontosabb találkozójára készülünk, most ugyanis már nincs kifogás, ezt a meccset egyszerűen meg kell nyernünk! Nem mondom, nincs bennünk a mindent vagy semmit érzés, hiszen akkor sem szállnánk el, ha nem sikerülne két pontot, vagy akár egyet sem szerezni. A célunk ugyanakkor világos. Ezt a lányoknak is érezni kell, és ahogy látom rajtuk, mindenki érti, milyen jelentőséggel bír a vasárnapi hatvan perc. Nyilvánvalóan az ellenfelünk is hasonlóan gondolkozik, ugyanis két, az élvonalbeli Vasasnál szereplő, kettős játékengedéllyel rendelkező játékos, Kajdon Blanka és Faragó Luca idén először játszik vissza a másodosztályba. Nyilvánvalóan ellenünk. Más kérdés, hogy ebből akár nagyon rosszul is ki lehet jönni, hiszen a kézilabdában az összeszokottság fontos szempont, különösen ilyen fontos mérkőzésen. Fiatal csapatunkhoz képest is egy fiatalabb együttessel nézhetünk farkasszemet. Ezúttal mi számítunk majd rutinosabbaknak, ebből szeretnénk magunknak előnyt kovácsolni. Meglátjuk, mire megyünk, mindenesetre győzelemre készülünk, amivel nagyon meg tudnánk könnyíteni a saját helyzetünket.

A felsőházi rájátszás állása