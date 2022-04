– Nagyon büszkék lehetünk az együttes tagjaira, ugyanis a tavalyi bajnokcsapat keretéből iskola és/vagy város váltás miatt négy játékosunk nem maradt velünk. Sokaknak kellett felnőni az új feladathoz és ez sikerült is – mondta a hatvani klub szakmai igazgatója, Orbán Attila.

A Zagyva-parti egylet hölgyei az egyik fél második győzelméig tartó döntős párharcban a debreceniekkel mérkőztek. Ahogy az első összecsapás, úgy a második meccs is nagy küzdelmet hozott, ahol a nagyobb lövőerő és a jobb lövési hatékonyság döntött a kék-sárgák javára. Mindkét alkalommal Ónody Csenge remeklése kellett ahhoz, hogy a hatvaniak felé billenjen a mérleg nyelve. A csapatkapitány nemcsak a finálé legértékesebb játékosának is számított, míg az egész 2021/2022-es U25/B-s idényt tekintve a legeredményesebb hokis címet Rozsnaky Lara érdemelte ki. Orbán Attila azonban más(ok)ra is kitért.

– Valódi csapatot alkotunk, ez az igazi erősségünk, mindig egyben tudtunk maradni, le a kalappal a lányok előtt – emelte ki a sokszoros válogatott, háromszoros magyar bajnok, egyszeres Magyar Kupa és Szuperkupa-győztes hajdani játékos.

Szőke Attila ügyvezető elnök és Orbán Attila szakmai igazgató Forrás: Híres Alán

A döntős párharc eredményei1. mérkőzés:

HATVAN GIRLS–DEBRECENI HK 3–2

GÓL: Ónody 2, Rozsnaky 1 (büntetőből)

2. mérkőzés:

DEBRECENI HK–HATVAN GIRLS 0–2

GÓL: Ónody 2

Ónody Csenge Forrás: Híres Alán

Rozsnaky Lara Forrás: Híres Alán

A bajnoki dobogósok:1. HATVAN GIRLS (Varga Panna, Jónás Titanilla, Jónás Leila, Ónody Csenge, Rozsnaky Lara, Popovics Polett Nelly, Takiguchi Noa, Bodó Emília, Vas Emese, Lantosi Míra, Néma Karola, Néma Erzsébet, Sinoros-Szabó Lotti, Galvácki Gréta, Szabó Emma, Prouteau Fleu)

2. Debreceni HK

3. Angels