A megyeszékhelyi intézmény képviseletében rajthoz állt fiatalok a VI. korcsoportban voltak érdekeltek az eredményhirdetés során. Egyéniben 16:18 perces idővel Juhász Patrik Ákos vehetett át bronzérmet, ahogy csapatban is harmadik hely jutott az egrieknek.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) égisze alatt rendezett eseménynek a gödöllői repülőtér biztosított helyszínt, ahol 2200 futó versenyzett.A szervezők tájékoztatása szerint a Diákolimpia legnépszerűbb sportágának számít az atlétika, amelynek mezei futóbajnokságára kiemelkedő számú, mintegy 35 ezer nevezés érkezett idén is. A csúcseseményt idén a Ferrero Csoport nemzetközi társadalmi felelősségvállalási programja, a Kinder Joy of moving („a mozgás öröme”) projekt támogatta. A szponzor jóvoltából a verseny aranyérmesei egyenként 15 ezer, ezüstérmesei 10 ezer, bronzérmesei pedig 5 ezer forint értékű sportszerutalványt vehettek át.