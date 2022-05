Eger SE (15.)–Kazincbarcika (1.)

Eger, Szentmarjay stadion, szerda, 17.00. V.: Kovács Imre (Kovács G., Piskóczi).

Arra aligha lehet számítani, hogy az aranyérmes gárda már nem veszi olyan komolyan a hátralévő mérkőzéseit, mint ahogy azt eddig tette. Legfeljebb az fordulhat elő, hogy a korábban kevesebb lehetőséghez jutott játékosok szerepeltetése kerül előtérbe a barcikai legénységnél, akikben a bizonyítási vágy miatt a motiváció is nagyobb. Előbbiek, no meg az elmúlt hat mérkőzésen szerzett mindössze egy pont miatt világosan látható, hogy az egriektől már a döntetlen is abba a kategóriába tartozna, amire az ember felemeli a fejét. Amennyiben ikszelne vagy igazi bravúrt szolgáltatva győzne az ESE a gyöngyösi származású Varga Attila irányította KBSC ellen, a hazai labdarúgók emelt fővel jöhetnének le a pályáról. A sikerélmény nagyon ráférne már a házigazdákra, és nincs is jobb alkalom a figyelemfelhívásra, mint amikor a bajnokkal szemben eredményes az alacsonyabban jegyzett csapat.

Ősszel: 1–3.

A játéknap teljes programja

