LŐRINCI–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT 3–1 (1–0)

Selyp, Lőrinci Sporttelep, 50 néző. V.: Várallyay Miklós (Szigetvári M., Sohajda L.).

LŐRINCI: Gedei K. (Dávid M., 66.) – Nyerges K. (Ágói Z., 57.), Héder N. (Gulyka Zs., 69.), Székesi Á., Budveszel Benett, Hegedűs N., Gulyás O., Dávid G. (Kovács G., 51.), Oláh Á., Zöld D. (Tóth P., 51.), Híves B. Játékos-edző: Gulyka Zsolt.

BÉLAPÁT: Bakó P. (Ferencz Á., 78.) – Holló Á. (Mező R., 69.), Trenka D., Bocsi G., Juhász L. (Berecz B., 78.), Érsek M., Neuwirth D. (Jakab Á., 65.), Boros O., Gyóni M. (Hossó D., 74.), Bársony D., Molnár R. Edző: Horváth Tamás.

GÓL: Hegedűs N. (39.), Ágói Z. (87. – 11-esből), Budveszel Benett (90.), ill. Jakab Á. (80.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Trenka, Érsek, Bocsi, Bakó, Boros.

GULYKA ZSOLT: – Gratulálok a csapatnak a féléves teljesítményhez, köszönjük vezetőinknek és szurkolóinknak az egész éves támogatását. Távozó barátainknak nagyon sok sikert kívánunk további pályafutásukhoz!

HORVÁTH TAMÁS: – Nyolcvanhét percig jól néztünk ki, azután hibáztunk párat, aminek meg is fizettük az árát. Gratulálok a hazaiaknak a harmadik helyhez.

GYÖNGYÖSI AK–HERÉD 3–2 (2–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 150 néző. V.: Török Mihály (Lovas N., Gergely M.).

GYAK: Sándor D. – Szilágyi N., Forgó K., Vernyik D., Márkus M., Oravecz B., Ludányi G. (Babarcsik B., 67.), Czinkóczi B. (Szentannai M., 26.), Nagy-György B., Szabó V., Lekli S. (Ludányi N., 61.). Edző: Majzik Zoltán.

HERÉD: Darabont D. – Ofella Zs., Zsámboki Á., Erdei V., Szabó B., Baranyi R. (Terjék B., 84.), Herpai G., Balog B. (Birtalan Á., 84.), Tari Sz., Oláh N. (Tóth D., 46.), Tancsik R. (Szegedi T., 69.). Edző: Molnár Zoltán.

GÓL: Szilágyi N. (39.), Márkus M. (42.), Szabó V. (53.), ill. Balog B. (69. – 11-esből), Ofella Zs. (91.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

MAJZIK ZOLTÁN: – Győzelemmel tudtuk búcsúztatni Ludányi Nándit. A végén kicsit leeresztettünk, de a helyzetek alapján magabiztos győzelmet arattunk.

MOLNÁR ZOLTÁN: – Könnyű ellenfelei voltunk a GYAK-nak, az utolsó mérkőzésre már nem sikerült kellően felpörögnünk.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS– GYÖNGYÖSHALÁSZ 1–0 (1–0)

Gyöngyös, Sport út, 150 néző. V.: Csillik Bence (Strehó, Pál).

ENERGIA: Besze B. – Farkas B., Gulyás K., Csoszánszki D. (Antal L., 33.), Ivony A. (Forgács B., 92.), Izsvák Á., Madarasi M., Fótos L., Timon L., Bencsik G., Pilinyi I. Edző: Tatár Roland.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Halasi Á. – Rédei M., Horváth V., Márkus M., Patkós Á. (Nádasdi B., 76.), Papp M., Fodor B., Czene L., Szabó Cs., Jurecska E. (Gódor Á., 76.), Nádudvari A. Edző: Török János.

GÓL: Csoszánszki D. (5.).

JÓK: Pilinyi, Farkas, Csoszánszki, ill. Papp, Halasi.

TATÁR ROLAND: – Ebben a mérkőzésben az is benne volt, hogy nyerünk hárommal és az is, hogy ugyanennyivel kikapunk.

TÖRÖK JÁNOS: – Vége a bajnokságnak, minden játékosomnak jó pihenést kívánok és gratulálok az Energia csapatának!

HEVESTHERM-HEVESI LSC–EGERSZALÓK 3–2 (1–1)

Heves, 100 néző. V.: Szigetvári Zsolt (Juhász Á., Törtei M.).

HEVES: Boros Á. (Juhász K., 46.) – Fejes L., Váradi Z., Somodi K., Balázs L., Daru M., Besenyei F., Vágó Z., Kóczián M., Korsós M. (Hornyák P., 70.), Boros B. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

EGERSZALÓK: Varsányi J. – Kvetkó B. (Varga R., 79.), Ötvös O. (Penti P., 64.), Busai B., Halász D., Balogh D., Gallik G., Szöllősi R., Sebe M., Neumann G., Montvai T. (Nagy G., 79.). Edző: Sivák Sándor.

GÓL: Besenyei F. (2.), Korsós M. (60.), Balázs L. (90.), ill. Montvai T. (22.), Nagy G. (85.).

JÓK: mindenki.

BESENYEI FERENC: – Az eddigiek közül talán most volt a legnehezebb évünk. A klub köszönettel tartozik a csapatnak, hogy a játékosok életben tartották a felnőtt labdarúgást Hevesen. Köszönjük mindenkinek, akik mögöttünk álltak és támogattak ebben a nagyon nehéz szezonban.

SIVÁK SÁNDOR: – Gratulálok a Hevesnek a győzelemhez! Sajnos mi már nem voltunk olyan élesek, mint korábban. Szeretném megköszönni az egész éves támogatást a vezetőknek és a szponzoroknak!

FÜZESABONY– MAKLÁR 1–4 (1–3)

Füzesabony, 80 néző. V.: Bodó István (Lucián J., Májer K.).

FÜZESABONY: Éles V. (Nováki M., 83.) – Antók M. (Molnár M., 81.), Fehér D., Szabó Á., Póka T., Karnizs G., Mészáros Z., Palóczky D., Gere D. (Cseh P., 71.), Tarnóczi V., Fabók D. (Berki Zs., 77.). Edző: Bocsi Zoltán.

MAKLÁR: Szent-Iványi Sz. – Szeles A. (Vaszilkó R., 79.), Noszek G., Seres B., Godó G., Jéger B. (Szklenár N., 74.), Fügedi T., Farkas Cs., Mága T., Nagy B., Utasi B. (Gaál B., 85.). Edző: Szabó András.

GÓL: Szabó Á. (35.), ill. Utasi B. (2., 74.), Fügedi T. (21.), Nagy B. (26.).

JÓK: mindenki.

BOCSI ZOLTÁN: – Hosszú utat jártunk be és a végére értünk. Életben tudtuk tartani a füzesabonyi labdarúgást. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ebben a hosszú munkában a segítségemre voltak, de legfőképp a játékosoknak, akik ebben részt vettek. A jövő szezont új tervekkel, új edzővel folytatjuk, de jómagam is maradok szakosztályvezetőként.

UTASI BENCE, a makláriak csapatkapitánya: – Köszönöm a csapattársak kiváló hozzáállását a mérkőzéshez. Nagyon fontos volt számunkra, hogy győzelemmel zárjuk az idényt. Szerencsére korán vezetéshez jutottunk, amit meg is őriztünk a meccs végéig.

EGER SE II.–MARSHALL ASE 2–2 (0–1)

Eger, Felsővárosi Sporttelep, 150 néző. V.: Orosz Fruzsina (dr. Lendvai G., Juhász B.).

EGER: Korsós I. (Császár D., 23.) – Kovács D. (Kovács Á., 86.), Lakó N. (Szabó T., 82.), Csuhay M., Rab K. (Kovács B., 90.), Lázár L., Nagylaki D., Nyilas L., Pápai Z. (Lakó Zs., 64.), Lehóczky Zs., Rabi L. Játékos-edző: Vitányi László.

ASE: Erdei Á. – Kollár B., Kálmán R., Pelyhe Cs., Danó Zs. (Ökrös B., 74.), Palaticzky Á. (Bárdos B., 71.), Borza L. (Pelyhe K., 46.), Megyeri T. (Kálmán J., 46.), Nagy V., Szabó L., Esztergomi Á. Edző: Szabó László.

GÓL: Pápai Z. (59. – 11-esből), Lakó Zs. (66.), ill. Szabó L. (44.), Kollár B. (76. – 11-esből).

JÓK: Csuhay (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Esztergomi, Borza, Nagy V.

VITÁNYI LÁSZLÓ: – Nagyon büszke vagyok és köszönjük a nézőknek, hogy ilyen létszámban tisztelték meg az utolsó hazai mérkőzésünket. Sikerült a mai mérkőzésen két teljesen újonc fiatalt avatnunk, Szabó Tamást és Kovács Benedeket, mindketten 16 évesek. A bajnokiról elmondhatom, hogy végig jól játszottunk, mindkét csapat nagyon akarta a győzelmet és ebből jó iramú derbi kerekedett ki igazságos pontosztozkodással.

SZABÓ LÁSZLÓ: – A mérkőzésen motiválatlanul és elég flegmán álltunk hozzá. Ettől függetlenül gratulálunk Pápai Zoli sikeres pályafutásához és boldog 62. születésnapot kívánunk Tamás Tibornak!

FC HATVAN–BESENYŐTELEK SC-ERŐSS ÚT 4–2 (3–1)

Hatvan, 120 néző. V.: Juhász Sámuel (Molnár D., Varga M.).

HATVAN: Uj M. – Bárkányi A., Mundi Z., Kitl K., Karácsony D., Széchenyi Zs., Tarnóczi R. (Csorba A., 77.), Dinka K. (Füzik B., 56.), Török N. (Bartha B., 55.), Labát K., Ács Á. (Tajti B., 56.). Edző: Nahóczky Attila.

BESENYŐTELEK: Tiszolczki L. – Pataki V., Hímer G., Hajdu Zs., Baji Á. (Lezsák R., 58.), Kaló I. (Oláh N., 57.), Jónás A. (Radócz Á., 62.), Pálfalvi A., Besenyei R. (Molnár Axel, 49.), Molnár András, Németh A. Edző: Nagy Endre.

GÓL: Széchenyi Zs. (14., 74.), Tarnóczi R. (19.), Kitl K. (21.), ill. Bárkányi A. (21. – öngól), Pataki V. (80. – 11-esből).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Tiszolczki L., Hajdu Zs., Pataki V.

NAHÓCZKY ATTILA: – Jól játszottunk, a csapat egész féléves teljesítményére feltette a koronát. Megérdemelten nyertük ezt a mérkőzést és a bajnokságot.

NAGY ENDRE: – Az előre játékunk jobb volt, mint azt vártam, viszont a védekezésünk rosszabbra sikeredett. Gratulálok az FC Hatvan bajnoki címéhez!

SZABADNAPOS: Domoszló