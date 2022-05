DABAS KC VSE (11.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (7.)

Dabas, OBO Aréna, szombat, 18.00. V.: Bócz, Wiedemann.

A két csapat decemberi mérkőzésén a Pest megyei gárda óriási meglepetésre elvitte a két pontot a (27–25) a Mátraaljáról.

– A matematikai esély még él a hatodik hely megszerzésére – jelentette ki a gyöngyösiek edzője Kiss Dániel, aki Sándor Ákossal együtt felel a szakmai munkáért. – Nem engedhetünk ki, hiszen a bajnoki versenyfutás mellett még a Ligakupa döntőjében is komoly feladat vár ránk. Nem érzek fásultságot a csapaton, a pihentebb légiósokkal kiegészülve a két pontért utazunk.

BALATONFÜREDI KSE (3.)– SBS-EGER (13.)

Balatonfüred, Szabadidőközpont, szombat, 18.00. V.: Rontó Á., Szanyi P.

Az egiek számára az önbecsülésen kívül már nincs különösebb tétje a hátralévő két bajnoki mérkőzésnek. A megyeszékhelyi gárda a Gyöngyös elleni hazai vereséget (32–36) követően matematikai esélyét is elveszítette a bennmaradás kiharcolására.

– Tesszük a dolgunkat, a balatonfüredi meccsre is a szokásoknak megfelelően készülünk – jelentette ki az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – A kézsérüléssel bajlódó Kovács Márk játékát nem kockáztatjuk, miközben több olyan kézilabdázónak is igyekszem játéklehetőséget adni, akik eddig kevesebb időt tölthettek a pályán. Szeretnénk tisztességesen befejezni a szezont.

A fürediek idén a bronzérem legfőbb várományosai, de az FTC és a Tatabánya sem tett még le a dobogós helyezés kiharcolásáról. Az érem sorsa minden bizonnyal csak az utolsó fordulóban dől majd el, de a BKSE már nem hibázhat.