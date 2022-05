Szombat, 17.00:

ZAGYVASZÁNTÓ (6.)–VISONTA (1.)

Zagyvaszántó. V.: Németh Szabolcs (Máté, Oancz).

Szoros meccsre számítok, ahol az éllovas Visonta idegenben is megszerzi a három pontot, 2–3.

EGERSZÓLÁT (3.)–APC (4.)

Egerszólát. V.: Várallyay Miklós (Juhász B., Somogyi).

Az Egerszólát otthon mindig acélos és a rangadónak számító apciak elleni összecsapáson sem lesz ez másképp, 3–1.

HATVANI LOKOMOTÍV (12.)–MÁTRADERECSKE (2.)

Hatvan, Lokomotív Sporttelep. V.: Nyitrai Gergő (Szigetvári M., Derda N.).

Sima vendégsikert várok, nem gondolnám, hogy a Loki pontot csíphet a derecskeiektől, 1–5.

ATKÁR (5.)–HEVESI LSC II. HEVESVEZEKÉNY (13.)

Atkár. V.: Lucián János (Orosz, Kiss-Sz.).

A vezekényiek kezdik csipegetni a pontokat, úgy érzem, egyet Atkárról is elhoz a vendégcsapat, 1–1.

POROSZLÓ (9.)–MSE-MÁTRABALLA (8.)

Poroszló. V.: dr. Lendvai Gábor (Molnár M., Bodó R.).

Hétről hétre nehéz helyzetben vagyunk, így ezúttal az egy pontnak is örülnénk, 3–3.

ABASÁR (11.)–VÁMOSGYÖRK (7.)

Abasár. V.: Rézműves Ferenc (Törtei, Varga M.).

Abasáron nem könnyű nyerni, most sem lesz az a györkieknek: 2–2.

SZABADNAPOS: Tarnamente (10.), Nagyréde (14.).

A bajnokság állása

1. Visonta 23 17 3 3 88–33 54

2. Mátraderecske 23 17 3 3 80–30 54

3. Egerszólát 23 16 2 5 78–38 50

4. Apc 23 15 3 5 50–33 48

5. Atkár 23 13 3 7 44–37 42

6. Zagyvaszántó 23 10 5 8 55–58 35

7. Vámosgyörk 23 10 4 9 48–41 34

8. Mátraballa 25 8 7 10 70–57 31

9. Poroszló 23 9 3 11 61–59 30

10. Tarnamente 24 7 1 16 41–60 22

11. Abasár 23 5 6 12 41–57 21

12. Hatvani Lok. 23 5 4 14 45–83 19

13. Hevesvezekény 24 4 3 17 38–74 15

14. Nagyréde 25 3 3 19 32–111 12

15. Bodon PFC kizárva