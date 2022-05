A női NB I/B felsőházi rájátszásának 9. fordulójában:

Eszterházy SC–NEKA 22–25 (8–14)

Eger, Eszterházy csarnok, 280 néző. V.: Rózsahegyi, Südi.

Eszterházy: Nagy É. – Bernát, Szeberényi 1, Bató 2 (1), ALAXAI 5, Györfi 4, Lengyel E. 3 Cserék: LEINER (kapus), Pankotai, KUTI 5, Kiser 2. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–2. 12. p.: 5–6. 18. p.: 7–7. 24. p.: 8–8. 36. p.: 10–16. 42. p.: 14–18. 48. p.: 16–19. 54. p.: 19–21.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/1, ill. 1/1.

Rég nem tapasztalt, jó értelemben vett őrület uralkodott a mérkőzés előtt a megyeszékhely sportot szerető közegében. A női kézilabda-sportot illetően évek óta nem tapasztalt várakozás előzte meg az NB I/B-s bajnokság utolsó találkozóját. A különleges hangulatot a bemelegítés kezdetén is érezni lehetett. Csak gyűlt a nép a lelátón, amikor pedig a bemutatáshoz érkeztünk, igazi hangorkán feszítette a csarnok falait. A nem túl acélos start után az első negyedóra végén vették át először a vezetést az egyetemisták, és lehetett reménykedni, na majd most beindul a gépezet. Akkor még nem lehetett sejteni, hogy a 18. perctől egészen a második félidő elejéig nem szerez gólt a hazai csapat, miközben a balatonbogláriak hétszer is eredményesek lesznek. Hétgólos hátrányból kellett volna csodát tenni, ami akkoriban elképzelhetetlennek tűnt, mégis sikerült többször is kétgólosra faragni a hátrányt. Tovább azonban nem.