A férfi NB I. 23. fordulója:

SBS-Eger (13.)–HE-DO B. Braun Gyöngyös (8.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Horváth P., Marton B.

A találkozót a Gyöngyös várhatja kényelmesebb helyzetből, hiszen stabil középmezőnybeli pozíciójának köszönhetően a kiesés réme nem fenyegeti. Ugyanakkor az egrieken hatalmas a tét, hiszen három fordulóval a bajnokság zárása előtt három pont a lemaradásuk a bennmaradást érő helyektől. A kiesés elkerülése érdekében a megyeszékhelyieknek már nem elég sorozatban nyerni a hátralévő mérkőzéseket, a riválisok eredményétől is függ a sorsuk.

– A Kecskemét elleni hétgólos győzelemmel tettünk egy lépést céljaink elérése felé, aminek köszönhetően bizakodva várhatjuk az előttünk álló mérkőzéseket is – jelentette ki az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Tudjuk, hogy a Gyöngyös ellen jóval nehezebb dolgunk lesz, de remélhetőleg a múltheti sikerrel átszakadt egy gát a csapatban. A hátralévő két hazai mérkőzést mindenképpen szeretnénk megnyerni.

Arra a kérdésre, hogy miként tudnak majd megbirkózni a mátraaljai gárdával a szakember így válaszolt:

– Nagyon erős kerettel rendelkeznek a gyöngyösiek, a mérkőzéseiken pedig rendre hatalmas tempót diktálnak – folytatta Tóth Edmond. – Döntő lehet, hogy hogyan tudjuk fékezni őket, mert a nagy rohanásból mi aligha jönnénk ki jól. Taktikus, fegyelmezett játék lehet a siker kulcsa, miközben végig meg kell őrizni a hidegvérünket.

A gyöngyösieknél Konkoly Csaba márciusi menesztését követően a szezon hátralévő részére a Kiss Dániel, Sándor Ákos páros kapott bizalmat a csapat irányítására. A két szakember eddig remekül osztotta meg a feladatokat, a csapat lendületét pedig egyáltalán nem tört meg az edzőváltás.

– Kiélezett, parázs meccsre van kilátás, hiszen a megyei rangadó előtt sosem mérvadó a két csapat tabellán elfoglalt helyezése – jelentette ki Kiss Dániel. – Ettől függetlenül tudjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a megyeszékhelyiek, de mi sem dőlünk hátra. A sebzett vad a legveszélyesebb, márpedig az Eger épp elég késdöfést átélt már ebben a szezonban.

A szakember szerint a kapusok teljesítménye alapjaiban meghatározhatja a találkozó végkimenetelét.

– Mindkét részről kiváló hálóőr áll a gólvonalon, akik a mérleg nyelvét is jelenthetik – tekintett előre Kiss Dániel. – Balogh Tibor és Alekszandar Tomics is remek formában védett az elmúlt hetekben, kettejük párharcát is hozhatja a szomszédvári csata. Emellett a ránk jellemző gyors, lendületes játékból sem engednénk.

Az egrieknél Kovács Márk továbbra is kézsérüléssel bajlódik, a beálló játékára továbbra sem számíthat Tóth Edmond. Ugyanakkor gyöngyösi oldalon a keret valamennyi tagja bevetésre kész.

A két csapat novemberi mérkőzésén magabiztosan nyert a hazai pályán Gyöngyös: a hét gólig jutó Mitar Markez vezérletével 33–28-ra nyert a vendéglátó.

A 23. forduló további párosítása

Május 6., péntek

17.30: Balatonfüredi KSE–Pick Szeged

18.00: Telekom Veszprém–Schieszl-Budakalász

Május 7., szombat

18.00: NEKA–Fejér-B.Á.L. Veszprém

18.00: Csurgói KK–FTC

18.00: Dabas KC VSE–Kecskeméti TE-Piroska szörp

18.00: Sport36-Komló–Grundfos Tatabánya KC

A kiesőjelöltek hátralévő mérkőzései

10. Veszprémi KKFT (14 pont): NEKA (i), Tatabánya (o), Csurgó (i), FTC (o)

11. Dabas (13 pont): Kecskemét (o), Veszprém (idegenben), Gyöngyös (o), Szeged (o)

12. NEKA (13 pont): Fejér-B.Á.L. Veszprém (o), Kecskemét (i), Veszprém (o), Gyöngyös (i)

13. Eger (10 pont): Gyöngyös (o), Balatonfüred (i), Budakalász (o)

14. Kecskemét (6 pont): Dabas (i), NEKA (o), Tatabánya (i), Csurgó (o)