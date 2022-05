Az egriek hajdani nagy lövőjének, Barta Andrásnak a nevét emlegették többen is a lelátón, amikor a legutóbbi, Tiszafüred elleni meccsen Nagy-Kolozsvári Dániel Kornél a labda mögé állt. „Kolo” aligha látta „Babu” szabadrúgásait, de méltán járt neki az elismerés, mert 27 méterről bevette a fürediek kapuját. Ez persze nem a véletlen vagy a szerencse műve.

– Sokat gyakorlom a pontrúgásokat és a kapu előtti befejezéseket – magyarázta Nagy-Kolozsvári Dániel Kornél. – Általában az edzések előtt vagy utána szoktam ezeket végrehajtani. Nagyjából heti háromszor mindig kint maradok és gyakorlok. Azt vallom, mindig van hová csiszolni azokat az elemeket, amelyek erősségei egy játékosnak, ezért magam is így teszek. Alázattal és kemény munkával bármit elérhet az ember.

Az Eger SE esetében a sok munka megvolt, de az eredményességben ez nem köszönt vissza. Az okokról ezt mondta az utánpótlás válogatott középpályás.

– Sajnos nem úgy szerepelt a csapat, ahogy szerettünk volna – folytatta Nagy-Kolozsvári Dániel Kornél. – Akadtak jó időszakaink, azonban sajnos voltak hullámvölgyeink is, és az utóbbiakból volt több. A Tiszafüred elleni 2–1-es győzelem lélektanilag sokat jelentett, mert egy nyolc meccses nyeretlenségi sorozatot szakítottunk meg. Nehéz időszak volt ez a csapat számára, ám most sikerült újra diadalmaskodni. Ez mindenképpen önbizalmat kell hogy adjon a debreceniekkel szembeni mérkőzésre. Mert attól függetlenül, hogy negatív szériában voltunk, előfordult, hogy hellyel-közzel jól játszottunk és ha a helyzeteket jobban kihasználjuk, most több pontunk lenne. A DVSC-nél legalább egy góllal többet szeretnék szerezni, mint a hazaiak. Ha mindenki betartja az edzői utasításokat és száz százalékot ad ki magából, akkor nem lehet nagy problémánk.

Mint arról a télen már beszélt a Hírlapnak, a Vasas Kubala Akadémiájáról tavaly nyáron igazolt futballista NB II-es csapatnál folytatja pályafutását.

– Köszönöm, amit tett értem az Eger Labdarúgó Sport Kft., mivel itt válhattam felnőtt labdarúgóvá, így nagyon hálás vagyok a klubnak. Rengeteget tanultam az idősebb játékosoktól és sokat léptem előre a tavalyi énemhez képest. A csapatból mindenki befogadó volt, amiben tudtak, segítettek a társak. Többen tudják már, merre vezet az utam, de mivel ez még nem hivatalos, nem szeretném közölni a csapat nevét. Nincs vége az NB III-as szezonnak szeretnék csak erre két hátralévő meccsre fókuszálni és a legjobbamat nyújtani.

Sármány a legjobb

Az NB III. Keleti csoportjának 37. fordulója:

DVSC II. (13.)–EGER SE (15.)

Debrecen, DEAC pálya, vasárnap, 17.00. V.: Kovács Tamás (Zahorecz, László).

A debreceniek eddig öt ponttal gyűjtöttek többet, mint az egriek, akik ősszel hazai pályán 3–2-es vereséget szenvedtek a Loki tartalék csapatától. A hajdúságiak legeredményesebb futballistája a 14 gólnál járó, hatvani származású Sármány Kristóf.

A Keleti csoport állása

