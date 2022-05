A Szentmarjay-stadionba már bajnokként érkezett a KBSC gárdája, amelynek vezetőedzője mankó segítségével bicegett a kispadhoz. A gyöngyösi származású szakvezető, Varga Attila csípőműtét után lábadozik, így a mozgási lehetősége erősen lecsökkent, viszont legalább már rendben van az elhasználódott testrész. A vendégek eddigi teljesítménye is nagyon rendben volt, ennek köszönhető az aranyérem, míg az egriek nem tekintgethettek ilyen magasságba. Az első helyzet a 11. percben a vendégek előtt adódott, utána azonban a hazaiak veszélyeztettek. Egyértelműen kitűnt, hogy a borsodiak jó játékerőt képviselnek, ám az is látszott, hogy ESE futballistái nem rettentek meg a bajnoktól. Ez arra bizonyult elegendőnek, hogy a már kevésbé éles és kevésbé „éhes” Barcikával szemben sikerült megőrizni kapott gólt nélkül a hálót, ami egy pontot eredményezett. Sorban négy vereséget követően, a bajnok ellen ez már dicsérendőnek számít.

Jók: Hegedűs, Nagy-Kolozsvári, Farkas K., Pál, ill. Ur.

Szekeres Adrián: – Gratulálok a barcikaiaknak a magabiztos bajnoki címhez, ebből a mezőnyből abszolút kiemelkedett mai ellenfelünk. Ezzel együtt mi úgy vágtunk neki a mérkőzésnek, hogy szeretnénk megnyerni, szeretnénk meglepetést okozni. A játékosok nem is riadtak meg ettől a feladattól, kontrolláltuk a mérkőzést, amikor nem nálunk volt a labda, és tudtunk olyan támadásokat vezetni, amelyekből sikerült veszélyeztetni. Ha meg lett volna a kellő pontosság, gólt is szerezhettünk volna. De az igazsághoz tartozik, hogy a barcikaiaknak is voltak lehetőségeik a gólszerzésre.

Varga Attila: – Megnyertük a bajnokságot öt fordulóval a vége előtt, büszke vagyok a játékosokra, az egész évünkre. A lényegi kérdések eldőltek, de a hátralévő meccseken is szerezhetünk pontokat. Ez ma csak részben sikerült. Senki nem gondolta a szezon elején, hogy a bajnokság ezen szakaszában ennyire magabiztosan fogjuk nyerni a ligát, de a csapat nagyszerű munkát végzett egész évben. Eger szép város, ma viszont az volt az érzésem, hogy osztálykirándulásra jöttünk. Az eredmény 0–0 és a teljesítményünk is az volt.

A Törökszentmiklós–SBTC mérkőzés elmaradt, mert a nagy eső miatt a pálya alkalmatlanná vált a játékra.

A játéknap teljes eredménylistája

Forrás: adatbank.mlsz.hu