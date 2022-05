Az NB III. Keleti csoportjának 38. fordulójában:

EGER SE–ÚJPEST FC II. 0–0

Eger, Szentmarjay stadion, 90 néző. V.: Nagy Róbert (Balla, Elek).

EGER: Fedinisinec – Juhász G., Lencsés, Valkay – Rébék (Antal, 77.), Hegedűs, Dobler (Szabó T., 69.), Hadnagy – Vajda (Farkas K., 69.), Medveczki, Berki (Rab, 91.). Vezetőedző: Szekeres Adrián.

ÚJPEST: Miklósi – Horváth J., Szűcs (Khojamberdiyev, 83.), Kenyeres (Árki, 83.), Hajdi (Geiger, 61.), Radosevic, Kaszás (Simon, 61.), Lukáts (Laczik, 66.), Bíró, Horváth D., Eckl. Vezetőedző: Mundi Viktor.

A 15. percről helyenként esőben rendezett összecsapáson az első helyzetet a lila-fehérek alakították ki, de Fedinisinec ugyanúgy hárított, mint tette azt az első félidőben még két alkalommal. Az egriek a 38. percben nem kaptak meg egy jogosnak tűnő 11-est, pedig Vajda lerántásáért büntető és piros lap járt volna. A szünet után az ESE két ziccere jelentett eseményt, mindkétszer a vendégek kapusa, Miklósi védett, ahogy tette ezt Fedinisinec. Az egriek a 16 éves Szabó Tamás révén újoncot avattak, és az is újdonságot jelentett, hogy egy hatfős társaság révén a hazaiak buzdítása is új színt, de leginkább nagyobb hangot kapott. A párharc utolsó negyedórája sok apró szabálytalanságot hozott, de gólt nem, így elsősorban a kapusok lehettek elégedettek, mert nem kellett maguk mögé nyúlniuk.

A 92. percben Lencsés kiállítása miatt emberhátrányba került Eger SE csapatának így nem sikerült előbbre lépnie a 15. helyről, ahol a játéknapot megelőzően is állt a gárda.