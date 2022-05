– A röntgenvizsgálat azt mutatta ki, hogy a medencecsont széléből letört egy egy centiméteres darab – közölte a diagnózist az Eger SE szélsője. Nagy Gergely a május 1-jén Hajdúszoboszlón rendezett 2–0-s egri vereség alkalmával szenvedett sérülést az ellenféllel történt ütközést követően. A 25 éves labdarúgó kezdőként lépett pályára, ám a 76. percben már nem a saját lábán jött le a játéktérről. Mentővel a debreceni kórházba szállították sürgősségi ellátásra. Azóta már otthon pihen, ágyhoz kötve, éppen csak annyit mozogva, amennyi engedélyezett.

– Nehéz kezelni a helyzetet, de próbálok pozitív maradni. Bízom benne, hogy a jövő héten jó híreket kapok, ugyanis akkor újabb röntgenezés vár rám, és MRI-vizsgálatra is sor kerül. Az orvosi vélemény szerint négy-hat hét pihenőre kényszerülök, vagyis ebben az idényben már nem tarthatok a csapattal. A játékostársak és az edzői stáb tagjai folyamatosan érdeklődnek az állapotom iránt, ami nagyon jól esik. Egy sérülés sosem jön jókor, de most különösképp nem. Mást nem tehetek, próbálok megbékélni a helyzettel, most a gyógyulás a legfontosabb – zárta szavait Nagy Gergely, akit idén nyárig köt szerződés az Eger SE-hez.