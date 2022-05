– Nagy-Kolozsvári Dánielnek sok sikert kívánunk leendő NB II.-es csapatánál, mint ahogy gratulálunk az U18-as válogatott keretbe történt újbóli meghíváshoz is – kezdte az Eger Labdarúgó Sport Kft. ügyvezető igazgatója, Farkas Balázs az Unicornis Hotelben rendezett eseményen. – Ami a szereplést illeti, arról elmondható, hogy nagyon mélyről indultunk, és jobbat, többet vártunk, de nem éljük meg tragédiaként a történteket. Az előrelépés érdekében lesznek átalakulások a keretben, próbáljuk erősíteni a csapatot, miközben a szakmai stábot továbbra is Szekeres Adrián vezeti úgy, hogy ott is történnek változások. Feljutási reményeket a következő szezonban nem táplálunk, ennek különböző okai vannak, de a mezőny első harmadában kellene végezni, ami egyfajta fejlődést mutatna. Nem megengedett még NB III.-as szinten sem, amit ősszel edzés és munka címen műveltettek veletek, játékosokkal. Abban is bizakodó vagyok, hogy azok a fiatalok, akik először csatlakoztak be a felnőtt­futballba, azokra ősszel nagyobb feladatokat lehet bízni. Igazolunk további ifjakat, mert az NB III.-nak az is az egyik célja, hogy ők fejlődni tudjanak.

A játéknap teljes programja

Szekeres Adrián vezetőedző kiemelte, hogy ő maga is eredményesebb idényben bízott, ahogy érvényes ez a játékosokra is. Vasárnap azonban még meccs vár a csapatra az Újpest FC II. ellen, majd pedig két hét teljes pihenő következik. A szakvezető június 21-én vezényli az első edzést a keret tagjainak. A nyári felkészülési mérkőzések egy részét már lekötötték, és esély mutatkozik táborozásra is, de erről döntés csak később várható.

Ősszel öt gól esett

Az NB III. Keleti csoportjának 38., utolsó fordulója:

Eger SE (15.)–Újpest FC II. (8.)

Eger, Szentmarjay stadion, vasárnap, 17.00. V.: Nagy Róbert (Balla, Elek).

Az utóbbi két mérkőzésüket megnyert egriek szerencsés esetben még két helyet előbbre léphetnek, azonban ez igazából lényegi kérdést nem jelent. Az újpesti fiataloktól ősszel 3–2-es vereséget szenvedett az ESE úgy, hogy a hazaiak győztes találata a 92. percben született. Itt az alkalom a visszavágásra.