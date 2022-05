Ahogy 2019-ben, úgy idén is mentesül az osztályozós párharctól az FC Hatvan csapata. A jó hírnek az edző, Nahóczky Attila is örült.

– Bíztam benne, hogy esetleg kiemeltek leszünk, de nem jelentett volna gondot az sem, ha játszani kell, mert így készültünk – mondta a heol.hu-nak a hatvani szakvezetője. – Számunkra így jól sült a sorsolás, most legalább jobban lehet hangolni a folytatásra. A héten még edzünk és a folytatást illetően fontos kérdésekre lehet választ kapni, mert jó lenne együtt tartani a keretet, és néhány igazolásra is szükség volna.

Arra kérdésre, hogy a vezetőedző marad-e a klubnál azt a választ kaptunk, hogy továbbra is szeretné irányítani a csapatot, és remélhetőleg a szabadságolás előtt eldől, erre nyílik-e lehetősége.

A 2021/22-es megyei I. osztályú bajnokságok aranyérmeseinek kedden délelőtt tartotta az NB III-as osztályozók sorsolását a Magyar Labdarúgó-szövetség Versenyszervezési Osztálya. Az érintett klubok képviselőinek zoom alkalmazáson keresztül közvetítették a párosítás kialakítását. Mivel három együttes (Kiskunfélegyháza, Úrkút SK, Sárvár FC) nem vállalta a párharcot, így 17 gárda marad, azonban a harmadosztályban csak tíz hely kiadó számukra. Vagyis három egylet osztályozó nélkül léphetett feljebb. Ezek egyike az FC Hatvan, valamint a Karcagi SE és a Móri SE. A további csapatok osztályozó győzteseként vághatnak neki az NB III-nak.

Az osztályozó párosítása

Pénzügyőr SE–Balmazújvárosi FC

Balatonlelle SE–Bánk-Dalnoki Akadémia

PTE PEAC–Zsámbéki SK

Nyíregyháza Spartacus FC II.–Majosi SE

Gödöllői SK–Csornai SE

SZVSE-Pizzamonster–Technoroll Teskánd KSE

Cigánd SE–Körösladányi MSK

Az első mérkőzéseket június 5-én, a visszavágókat 12-én játsszák.