Szombat, 17.00:

Egerszalók (2.)–Gyöngyöshalász (4.)

Egerszalók. V.: Török Mihály (Derda D., Harnos).

– Nem kérdés, hogy győzni szeretnénk az erős csapatnak számító halásziakkal szemben, akikkel várhatóan szoros meccset játszunk, és apróságok dönthetnek a pontok sorsáról – mondta az elmúlt nyolc összecsapásán hét győzelmet aratott és egyszer döntetlent játszott egerszalókiak edzője, Sivák Sándor. – A szerdán Besenyőtelken mély talajon lejátszott kupameccs sokat kivett a játékosokból, így most a frissítésre kell helyeznünk a hangsúlyt. Tisztában vagyunk az ellenfél erényeivel, de mi az eddig erőn felül teljesítő keretünkkel elsősorban magunkkal foglalkozunk, arra törekedve, hogy folytassuk a jó sorozatunkat.

Remek szériával rendelkeznek a gyöngyöshalásziak is, akik a tavasszal lejátszott tíz mérkőzésük közül hét alkalommal győztek, kétszer ikszeltek és csupán egyszer – a Gyöngyösi AK vendégeként a 90. percben kapott góllal – maradtak alul.

– Elsősorban a védekezésünket emelném ki, és azt, ha gyengébben is megy a játék, akkor is be tudjuk húzni a meccseket – világította meg a szereplés hátterét a vendégek szélsője, Czene Levente. – Mivel Egerszalókon is nyerni akarunk, a védőmunkára ezúttal is nagyon oda kell figyelnünk, elöl pedig jobb százalékkal kell értékesíteni a helyzeteinket, mint tettük azt az előző meccsen, a makláriakkal szemben.

A gyöngyösi nevelésű 32 éves labdarúgó magát inkább a támadók közé sorolja, azonban ebben az idényben Török János edző jobbára védőként számít rá.

Czene Levente bízik benne, hogy a halásziak felnőnek a feladathoz

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– A szombati párharc során is várhatóan a védekezésben lesz több feladatom, de próbálom segíteni a támadójátékot és gólpasszokkal kiszolgálni csapattársaimat – tette hozzá Czene Levente, aki szerint amíg matematikai esély mutatkozik az ezüstéremre, addig ez számít elsődleges célkitűzésnek a tavaly negyedikként zárt gárdának.

Ősszel: 1–1

Forrás: Heves Megyei Hírlap grafika

A további program

Besenyőtelek-Erőss ÚT (8.)–Eger SE II. (13.)

Besenyőtelek, Dr. Vass Géza Spt. V.: Debreczeni Krisztián (Mencsik, Juhász S.).

Ősszel: 0–0

Gyöngyösi AK (7.)–Lőrinci (3.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Derda József (Szarvas, Juhász B.).

Ősszel: 2–2

Domoszló (14.)–Energia SC Gyöngyös (9.)

Domoszló. V.: Rozsnaki Gábor (Németh Sz., Kasza).

Ősszel: 1–3

Maklár (10.)–FC Hatvan (1.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Pádár Szabolcs (Lovas, Molnár D.).

Ősszel: 0–2

Bélkő SE-Bélapát (11.)–Hevestherm-Hevesi LSC (12.)

Bélapátfalva. V.: Májer Konrád (Nagy Péter, Sohajda).

Ősszel: 5–3

Marshall-ASE (6.)–Füzesabony (15.)

Andornaktálya. V.: Varga László (Szigetvári Zs., Juhász Á.).

Ősszel: 0–4

Szabadnapos: Heréd (5.)