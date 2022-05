– Azért is jelentett sokat számomra a bajnoki arany, mert akkor jöttem el a Vasastól és azt mondták, levezetni megyek Egerbe, ezzel vége a pályafutásomnak. Erre jócskán sikerült rácáfolni, mert 2015-ben a Békéscsabával is sikerült feljutni az NB I-be – emlékezett az Egri FC hajdani csapatkapitánya, Balog Zsolt. – Egerben olyan gárda, olyan közösség alakult ki, amelynek nagyon szívesen voltam a tagja. Megismertem egy várost, amely két év alatt nagyon közel került a szívemhez. Az első évben nagyszerű idényt produkálni, ami a megyeszékhelynek is fontos volt.