Az 55 éves Vancsa Miklós három epizódot emelt ki a 2011/12-es idényből, ami élénken megmaradt benne.

Amit ígért, betartotta a vezetés

– Az egész évadot ragyogóan levezénylő Simon Antihoz fűződik az első sztori – fogalmazott a szakember. – A Vasasból leigazolt Csedomir Pavicsevics és Szasa Dobrics az ősz utolsó meccsein különböző okok miatt nem nyújtotta azt, amit vártunk volna, emiatt éles vita alakult ki közöttem és a barátomnak számító Simivel. Mindkét fiút el akarta küldeni a klubtól, de ragaszkodtam hozzájuk és úgymond ledugtam ezt a döntést vezetőedzőnk torkán. Később mindketten ragyogó játékkal hálálták meg a bizalmat úgy, hogy húzóemberi voltak a gárdának. A másik a balmazújvárosi meccsünk kapcsán történt 2012. márciusában, amikor be kellett adni a licenc kérelmet az MLSZ-hez. Egyeztetve a tulajdonossal akkor az NB I-re és az NB II-re is beadtam a kérelmet, valahogy érezve, hogy ebből még akármi is lehet. Onnantól kezdve sorban 11 mérkőzést nyertünk és noha kicsit játszott velünk az élet, az utolsó meccsre, Mezőkövesdre már bajnokként mentünk. Utána aztán felejthetetlen ünneplésben volt részünk a Dobó téren és a Városházán. Mindez felemelő érzést jelentett, és Eger ma is szívem csücske, sokakkal jó barátságot ápolok. Nagyon sok, nagyon pozitív élményt jelentett Egerben dolgozni, ami akkor a nyugalom szigetét jelentette. Sajnálatos, hogy később aztán csúnya véget ért az az időszak.