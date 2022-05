– Hosszú utat jártunk be és a végére értünk. Életben tudtuk tartani a füzesabonyi labdarúgást. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ebben a hosszú munkában a segítségemre voltak, de legfőképp a játékosoknak, akik ebben részt vettek. A jövő szezont új tervekkel, új edzővel folytatjuk, de jómagam is maradok szakosztályvezetőként – így hangzott Bocsi Zoltán lapunknak adott nyilatkozata a Maklár elleni szezonzáró mérkőzést (1–4) követően.

A 2021/22-es bajnoki évet (is) sereghajtóként befejezett Füzesabonyi SC játékos-edzője tőle szokatlan módon nyilvánult meg bővebben. Az 50 éves szakember szavai sokat sejtetőek, ám mindent nem árult el a tréner, noha vélhetően őt is felvillanyozza a tény, hogy újra hasonló magasságokat ostromolhat az FSC, mint ahogy arra akadt példa Bocsi fiatal korában.

Szinte nyílt titok, hogy a megmentő Besenyőtelekről érkezik Erőss Róbert, illetve az általa tulajdonolt Erőss út Kft. jóvoltából. Ez a fajta váltás nem idegen Füzesabony és Besenyő vonatkozásában, elég csak anno Lehó Antal szerepvállalást említeni. Információink szerint a besenyőiek jelenlegi névadó főszponzora a füzesabonyi önkormányzattal történő együttműködés keretében lép be az FSC működtetésébe. A besenyői középszer (idén 8. helyen végzett a gárda) után élcsapatot kíván összehozni a mecénás, amelyhez bírja a polgármesterként Nagy Csaba irányította város partnerségét. Teljes besenyőtelki kivonulásról azonban nincs szó, Erőss Róbert segíti majd a BSC-t is, csak a korábbitól jóval szerényebb mértékben.

Nagy Endre erősebb kerettel dolgozhat majd Füzesabonyban

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Ahogy azt Bocsi Zoltán fentebb említette, ő maga feláll a kispadról, és utódjának kilétét sem övezi homály. A besenyőiek eddigi edzője, Nagy Endre érkezik az abonyiakhoz úgy, hogy az ottani keretből is lesznek követői. Neveket egyelőre nem tudni, azonban az biztos, hogy teljesen új állománnyal kezdi majd a felkészülést a füzesabonyi gárda. Azt a minap írtuk, hogy az Eger SE-től három futballistát is elbúcsúztattak, közülük Antal Zsoltról úgy tudni, akár az FSC is lehet az új csapata.

Az elmúlt években egy sor infrastrukturális változáson ment keresztül a Füzesabonyi SC. Az élőfüves pálya teljesen megújult, immár nagyméretű műfüves játéktér is rendelkezésre áll, már valóban „csak” arra van szükség, hogy a minőségi előrelépés az eredményességben is visszaköszönjön. Ha azt nézzük, hogy az sárga-kék klubnál azóta vergődnek (a 2004-es megyei II. osztályú bajnoki címet szabályt erősítő kivételként kezelve), hogy a csapat 1998-ban kiesett az NB III. Mátra-csoportjából, akkor jól látszik: nagyon ráfér(ne) már az FSC-re a sikeresebb korszak.