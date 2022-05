A szerdán rajtoló Tour de Hongrie-ra (TDH) készülő együttes mind a hat versenyzője és a stáb több tagja tekinthette meg, hogyan szerelik össze a hagyományos és az elektromos rásegítésű bicikliket. Utóbbit ki is próbálták.

Gyöngyös polgármestereként Hiesz György köszönte meg, hogy itt működik a Giant és reményét fejezte ki, hogy a cég támogatja a helyi sportéletet. A HIPA vezérigazgatója, Ésik Róbert gratulált a gyárhoz, amely Hollandia után a második európai egysége a vállalatnak. Mint mondta, jó az együttműködés a cég és az állam között, reméli, hogy ez folytatódik. Hosszú távon évi egymillió kerékpárt terveznek összeszerelni Gyöngyösön. Most négy hagyományos és egy elektromos bicikliket gyártó sorral dolgoznak.

A Team BikeExchange-Jayco szakaszokat nyerni érkezett a Tour de Hongrie-ra. Tavaly kettőn végeztek az élen Damien Howson révén, aki az összetettben is élen zárt, ő most a Giro d’Italián teker. Ezúttal Dylan Groenewegenre épít a csapat, aki először jár Magyarországon és az elmúlt hetekben nem versenyzett. Erős csapattal érkeztek, a sprint szakaszokat szeretnék megnyerni, az utolsó nap hegyi befutó lesz. A Tour de France-ra készülnek, ennek első állomását jelenti a magyarországi körverseny, azon lesznek, hogy felépítsék az erejüket a Tour-ra. Cameron Meyer és Jack Bauer is elmondta, hogy Groenewegen-t igyekeznek hozzásegíteni ahhoz, hogy első legyen a sprintbefutókon. Meyert kérdezték csapattársuk, Simon Yates budapesti időfutam győzelméről, aki kicsit meglepődött, mert rövid volt a táv, de jó futam volt, s Yates pár hete már a Párizs–Nizza versenyen is nyert időfutamot. Különleges tagja a csapatnak a bajnok és jó bringája van, amellyel nagyon elégedett. Szó esett arról is, hogy remek az október óta tartó együttműködés a márka és a csapat között.