– A tanfolyam februárban indult, jellemzően 16–18 éves lányokkal és fiúkkal – avatott be a részletekbe a HMKSZ Játékvezetői Bizottságának vezetője, Bartha Zoltán. – A Kemény Ferenc Sportcsarnokban tartott záróvizsga keretein belül a hallgatók fizikai felmérésen vettek részt, majd a gyakorlatban is bizonyították játékvezetői ismereteiket. Ezt követően számítógépes elméleti-és videovizsgára került sor, melyet sikeresen teljesítettek. Végül tizenöten tettek záróvizsgát, akik már a 2022/2023-as szezonban is szerephez juthatnak, komoly erősítést jelentve a megyei játékvezető keret részére.

Szakmai előadásokat Bartha Zoltán, Sajóvölgyi Oszkár és Varga Zoltán tartott az ifjaknak.

Ők tizenöten - Bartók Réka, Kapusi Vivien, Kiss Eszter, Kocsmár Balázs, Kocsmár Orsolya, Koncz Regina, Koós Réka, Mészáros Ádám, Moczo Marco, Montvai Dóra, Nagy-Hajdú Benjámin, Szabó Jázmin, Szentgyörgyi Tamara, Tóth Szabina, Tymcyna Balázs.