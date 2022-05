A döntésről a Hatvani KSZSE számolt be Facebook-oldalán.

A volt alelnökünk 2010 előtt éveken keresztül volt már az egyesülete elnöke is, most pedig hat éven keresztül töltötte be a kommunikációs és társadalmi kapcsolatokért felelős alelnöki posztot. Éveken keresztül volt az egyesületünk férfi és női felnőtt csapatának névadó szponzora is. Munkájával és anyagi támogatásával jelentős segítséget nyújtott egyesületünknek. Tevékeny részt vállalt abból, hogy felnőtt férfi csapatunk feljutott az NB I/B-be és ott meghatározó szerepet töltött be. A férfi felnőtt csapat kényszerű megszűnése után cége, az OKTAT60 Kft. az NB II-es női felnőtt csapat névadó szponzora lett – fogalmaztak.



A posztból kiderült, hogy lemondását és kilépést külön nem indokolta, de azt ígérte, hogy hamarosan a saját Facebook oldalán beszámol ennek okáról.