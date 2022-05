Szombat, 19.00:

Maklár (10.)–Hevestherm-Hevesi LSC (12.)

Maklár, Adler Sándor Spt. V.: Kasza Dénes (Pádár, Derda D.).

Az elmúlt nyolc mérkőzésen csupán két pontot szereztek Szabó András tanítványai. A gyenge szereplés okáról a gárda kapitányát kérdeztük.

– Sajnos a csapatot erős sérüléshullám sújtja a tavaszi idényben, ami hétről hétre megnehezíti az edzéseken történő felkészülést, ez pedig kihat a hétvégi eredményünkre, ahol egyébként is rendre csak szűk kerettel tudunk kiállni. Több meccsünkön szoros végeredményt értünk el, ezeken rendszerint a nagyobb összpontosítás és a hatékonyabb helyzetkihasználás hiányzott a sikerhez – felelte Utasi Bence, aki ezúttal családi rendezvény miatt nem állhat a csapat rendelkezésére.

A kezdőcsapatok

A tizedik helyen álló makláriak hátránya 16 pont az előttük álló Energia SC-vel szemben, ami óriási különbség. Noha ezen még lehet javítani a hátralévő két fordulóban, azonban előrébb már nem léphet az együttes. Hogy ez a pozíció megtartható-e, illetve az egész évet tekintve reális-e? A 25 éves maklári játékos erre így válaszolt:

– Az első félév és a mostani között nagy a differencia, amit nem tartok reálisnak – mondta Utasi Bence. – A társaságban ennél sokkal több van, de még egy kis rutint kell szerezni. Hiszek a csapatban és abban, hogy ennél többre leszünk képesek a következő meccseken és a jövő évben. Sérültjeinknek mihamarabbi felépülést kívánok!

Hevesi részről ugyancsak meghatározó futballista, Dalnoki Gábor számít majd nagy hiányzónak szombaton. Az elmúlt két mérkőzésen hat pontot szerző HLSC (Bélkő SE-Bélapát 5–0, Domoszló 12–0) találatai közül a 24 éves játékos hatot jegyzett. Vagyis a kiválása jelentős érvágás a vendégek számára.

Dalnoki Gábor (13) kétszer már Pannonhalmáról érkezve futballozott a hevesieknél

– A maklári mérkőzést sajnos ki kell hagynom, de bízok a csapatban és abban, hogy a társaim mindent megtesznek a győzelemért – közölte Dalnoki Gábor. – A távollét magyarázata, hogy elköltöztem Pannonhalmára, és ez alkalommal nem tudom megoldani, hogy ott lehessek Makláron. Az elmúlt két fordulóban ez sikerült, most viszont nem jön össze. Az még a jövő kérdése, hogy a családi körülményeim miként alakulnak, de nincs szándékomban eligazolni Hevesről.

A játékos-edzőként Besenyei Ferenc vezényelte HLSC tavaly 26 mérkőzésen szerzett 28 pontjával a 11. helyen végzett. Ez az idén is összejöhet, tekintve, hogy jelenleg 23 egységgel rendelkezik az együttes.

– Sajnos sok volt a sérült és az egyéb ok miatt hiányzó játékos, ezért nem foglalunk el előkelőbb helyet – taglalta a támadóként mindenhol bevethető Dalnoki Gábor, aki nemcsak gólt szeret rúgni, de a gólpasszoknak is nagyon örül. – Sosem tudtunk teljes kerettel kiállni, ám így rendre tartalékosan is valamennyi meccsen megvoltak a lehetőségeink, és megtettünk mindent a siker érdekében. Az bizonyos, hogy nem a 12. helyet érdemeljük.

Ősszel: 2–0

A további program

Szombat, 17.00:

Besenyőtelek-Erőss Út (8.)–Gyöngyösi AK (7.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Mencsik László (Varga L., Forgó).

Ősszel: 2–1

Heréd (6.)–Eger SE II. (13.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Tősér Dorián (Nagy S., Szűcs – Nógrád megyeiek).

Ősszel: 4–3

Domoszló (14.)–Füzesabony (15.)

Domoszló. V.: Csuja Zoltán (Szarvas, Sohajda).

Ősszel: 1–1

Egerszalók (2.)–Energia SC Gyöngyös (9.)

Egerszalók. V.: Kovács Bence (Volentics, Bíró – Pest megyeiek).

Ősszel: 1–1

Gyöngyöshalász (4.)–FC Hatvan (1.)

Gyöngyöshalász. V.: Nagy Péter (Juhász Á. Nagy Ferenc).

Ősszel: 1–3

Marshall ASE (5.)–Lőrinci (3.)

Andornaktálya. V.: Török Mihály (Harnos, Kocsis).

Ősszel: 0–0

Szabadnapos: Bélkő SE-Bélapát (11.)

A bajnokság állása

1. FC Hatvan 26 23 2 1 101–15 71

2. Egerszalók 26 19 3 4 59–29 60

3. Lőrinci 26 17 6 3 53–19 57

4. Gyöngyöshalász 26 16 4 6 51–22 52

5. Marshall ASE 26 14 5 7 50–35 47

6. Heréd 26 14 2 10 73–50 44

7. Gyöngyösi AK 26 13 4 9 63–30 43

8. Besenyőtelek 26 13 4 9 60–41 43

9. Energia SC 26 13 4 9 50–49 43

10. Maklár 26 8 3 15 40–48 27

11. Bélkő-Bélapát 27 7 3 17 39–74 24

12. Heves 26 7 2 17 48–64 23

13. Eger SE II. 26 5 2 19 30–98 17

14. Domoszló 27 2 3 22 20–95 9

15. Füzesabony 26 – 3 23 12–80 3

16. Felsőtárkány kizárva