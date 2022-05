A negyeddöntőben:

EKKE-Eger–BME 10–1 (3–1)

Eger, Eszterházy-csarnok. V.: Varga L., Varga M

Eszterházy KKE: Demján – Géringer, Füzik, Bernáth B., Németh A. Cserék: Molnár A., Lehóczki, Palaticzky, Jákli, Molnár D. Csapatvezető: Fenyves Balázs

Gól: Jákli (7., 40.), Füzik (12., 24.), Molnár A. (18., 27.), Németh A (25.), Demján (26.), Lehóczki (31.), Géringer (35.), ill. Héjja (17.).

Fenyves Balázs: – Úgy néz ki, hogy még pont jókor jött a néhány héttel ezelőtti, miskolci pofon. Előzetesen nem tudtuk, hogy mit várhatunk a BME-től, csak a nyugati tabellán látottakból tudtunk kiindulni, amiben azt láttuk, hogy sok meccset megnyertek a fővárosiak, és a rúgott gólok tekintetében is jól álltak. Ehhez képest az eddigi legjobb védekezésünket sikerült produkálnunk. Külön kiemelném kapusunkat, Demján Mátét, aki remek napot fogott ki, és még gólt is rúgott egész pályáról. A többiek előtt is le a kalappal, nagyon profin álltak hozzá a meccshez, és akkor sem zavarodtak össze, amikor 2–0-s előnyünk után, vagyis relatívan elég korán öt a négyet kezdett el játszani a vendégcsapat. A tíz szerzett találat önmagáért beszél, ezzel pedig ott vagyunk a négyes döntőben, vagyis az első célunkat teljesítettük, azonban nem szeretnénk ennyivel beérni.

A négyes döntőt május 19–20-án Miskolcon rendezik.