Szombat, 17.00:

FC HATVAN (1.)–EGERSZALÓK (2.)

Hatvan, Népkerti Sporttelep. V.: Mencsik László (Szarvas, Nagy Péter).

– Amit elterveztünk a szezon elején, azt a csapat nagyszerűen megoldotta – mondta az FC Hatvan vezetőedzője, Nahóczky Attila arra a kérdésre, mennyire elégedett az eddigi szerepléssel. – Mindig gólra törően játszottunk, sokszor találunk a kapuba és hál’ Istennek, kevés gólt kapunk. Úgy vélem, a támadó futballunk látványos és élvezhető a nézők számára.

A hatvaniak 25 mérkőzésen szerzett 22 győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel, 68 pontot gyűjtve vezetik a tabellát, nyolc egységgel megelőzve legfőbb riválisukat, a szalókiakat, akiket ősszel 3–1-re vertek idegenben.

– Ahogy azt eddig tettük, az Egerszalók ellen is mindenképp a győzelemre játszunk – folytatta a hatvaniakat tavaly nyár óta irányító szakvezető. – A csapatunk ebben a mezőnyben bárki ellen, bárhol esélyes a győzelemre. Hazai pályán ez fokozottan jelentkezik, hiszen vendéglátóként egy pontot sem vesztettünk, mind a 12 meccsünket megnyertük, méghozzá 52–3-as gólkülönbséggel. Nem kell félnünk senkitől, és nem is félünk. Most a szalókiak következnek, velük szemben kell nyerni ahhoz, hogy bajnokok legyünk. A fiúk válláról próbálom levenni a terhet, hogy ne nyomja őket az a tét, hogy győzelem esetén hazai pályán lehetnek bajnokok. Ugyanúgy kell nekimenni ennek a párharcnak is, mint az eddigi mérkőzéseknek, amelyeken jól futballoztunk és nem volt semmi probléma. Szeretném, ha nyugodtan és ugyanúgy eredményesen játszanának, mint azt eddig tettük.

Pontszerzés esetén az FCH készülhet a folytatásra, a bajnoki cím ugyanis nem jelent automatikus feljutást az NB III-ba. A döntetlen a vendégek számára az ezüstérem bebiztosításával érne fel.

– Mindenképpen szem előtt tartjuk az osztályozót, ennek érdekében most már többet, heti négy, illetve öt alkalommal edzünk, készülve a ráadás párharcra. Nagyon bízom benne, hogy erőnyerők leszünk, de ha nem, akkor is felkészülten kell várnunk a folytatást. Azért gyakorlunk többet, hogy ne legyen fizikális problémánk, vagyis teljes gőzzel hangolunk az esetleges ráadásra is.

Az idény azonban nem csupán bajnoki részből áll, a Heves Megyei Kupában is érdekelt a gárda. Jövő szerdán a Gyöngyösi AK lesz vendég a Népkertben.

– Komolyan vesszük a kupát is, nem csak úgy állunk hozzá, hogy játsszunk egy meccset és kész. Különösen igaz ez úgy, hogy a bajnokság közben kínálkozik jó felmérési lehetőségként a tétét zajló mérkőzés. Amennyiben pedig a hétvégén sikerül megnyerni a bajnoki címet, akkor a GYAK ellen még felszabadultabban lehetne futballozni.

Nahóczky Attila mindig csapatszinten gondolkozik, de elmondása szerint akadnak olyan játékosok, akik az adott mérkőzésen jobban játszanak, mint társaik.

– Nem voltunk sokan és most is vannak sérültjeink, de nagyon sokat számít, hogy Ács Ádám és Simon Mátyás hosszú idő után visszatért a csapatba – emelte ki a tréner. – Velük idény közben erősödtünk. Ugyanakkor sajnálom, hogy Czibolya Gábor még hadra fogható, mert értékes labdarúgóként húzóembere a csapatnak. Igaz, a többiek is maximálisan odatették magukat és segítették a csapat játékát.

A szakember arra is kitért, hogy noha akadtak szorosnak tűnő, vagyis 1–0-s mérkőzéseik, rendre ők uralták a játékot. Egyik esetben sem arról volt szó, hogy szerencsés győzelmeket arattak.

– Most már van lehetőségem a változtatásra és ez a meccsek közbeni állapotra is érvényes, ahogy ez legutóbb Makláron történt. Ott a második félidőben az újonnan pályára lépett játékosokkal magabiztos győzelmet (8–2) arattunk. A játékosok elfogadják, amit kérek tőlük, megtesznek minden tőlük telhetőt. Az edzéseken ugyanolyan elszántsággal mennek, mintha meccsről lenne szó, így akkor sincs gond, amikor tét van és pontokért zajlik a küzdelem, legyen szó bármelyik ellenfélről. Vagyis a csapategység és a motiváltság a tréningekre is jellemző. Most is hajtja a futballistáimat, hogy menjünk és még több gólt, még több pontot szerezzünk, miközben arra is nagyon figyelünk, hogy közben ne találjanak be az ellenfelek a kapunkba.



A további program

Szombat, 17.00:

LŐRINCI (3.)–HERÉD (6.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Dévényi Balázs (Bíró, Ferencz – Pest megyei játékvezetők).

Ősszel: 3–0

EGER SE II. (13.)–GYÖNGYÖSI AK (9.)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Pádár Szabolcs (Motsidlovszky, Forgó).

Ősszel: 0–5

HEVESTHERM-HEVES(12.)–DOMOSZLÓ (14.)

Heves. V.: Lucián János (Pásztory, Gergely).

Ősszel: 0–1

FÜZESABONY (15.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (11.)

Füzesabony. V.: Németh Szabolcs (Rézműves, Nagy F.).

Ősszel: 1–2

GYÖNGYÖSHALÁSZ (4.)–BESENYŐTELEK ERŐSS ÚT (7.)

Gyöngyöshalász. V.: Várallyay Miklós (Szigetvári M., Szigetvári Zs.).

Ősszel: 2–0

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (8.)–MAKLÁR (10.)

Gyöngyös, Sport út. V.: dr. Lendvai Gábor (Fehér, Juhász Á.).

Ősszel: 3–2

SZABADNAPOS: Marshall ASE

A bajnokság állása

1. FC Hatvan 25 22 2 1 97–14 68

2. Egerszalók 25 19 3 3 58–25 60

3. Lőrinci 25 16 6 3 51–18 54

4. Gyöngyöshalász 25 15 4 6 47–20 49

5. Marshall ASE 26 14 5 7 50–35 47

6. Heréd 25 14 2 9 72–48 44

7. Besenyőtelek 25 13 4 8 58–37 43

8. Energia SC 25 13 3 9 49–48 42

9. Gyöngyösi AK 25 12 4 9 55–29 40

10. Maklár 25 8 2 15 39–47 26

11. Bélkő-Bélapát 26 7 2 17 37–72 23

12. Heves 25 6 2 17 36–64 20

13. Eger SE II. 25 5 2 18 29–90 17

14. Domoszló 26 2 3 21 20–83 9

15. Füzesabony 25 – 2 23 10–78 2

16. Felsőtárkány kizárva