Komárom VSE–Eszterházy SC 29–37 (10–19)

Komárom, 50 néző. V.: Gál L., Ludvig B.

ESC: NAGY É. 1 – Bernát D. 2, BATÓ L. 5 (3), ALAXAI 5, SZEBERÉNYI 2, GYÖRFI 8, Kiser 1. Csere: Leiner (kapus), Pankotai 2, Tóth Abigél, Zákányi 1, Kuti 3, Jurmann, LENGYEL E. 6, Csomós A., Romány 1. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 2–3, 12. p.: 4–8, 18. p.: 4–11, 24. p.: 8–13, 36. p.: 12–25, 42. p.: 15–27, 48. p.: 17–30, 54. p.: 21–33.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 3/3.

Nagy gólarányú győzelemre próbált törekedni Komáromban az Eszterházy SC másodosztályú női alakulata, még annak ellenére is, hogy az NB I/B nyugati csoportjának második helyezettjéhez utazott, amely gárda néhány hete legyőzte a hétvégén bajnoki címet szerző Békéscsabát. Negyven percig minden jel erre is mutatott, hiszen többször is tizenhárom góllal vezettek az egyetemisták, az utolsó negyedórában viszont nem sikerült fokozni a tempót, így végül nyolc találattal sikerült megnyerni a szezon utolsó idegenbeli bajnokiját. Ezzel az is eldőlt, hogy a döntetlen eredmény nem lesz elég szombaton, amennyiben viszont legyőzi a harmadik NEKA-t az egri csapat, úgy készülhet az NB I-re.

Zsadányi Sándor – Negyven percen keresztül úgy kézilabdáztunk, ahogy azt előzetesen elterveztük. Jól ment a játék és jelentős előnyt szereztünk. Az utolsó negyedórát viszont nagyon sajnálom, mert a fiataljainknak is hozzá kell tenni a magukét, amikor megkapják a lehetőséget. Lehetett volna ez egy sokkal nagyobb különbségű győzelem is, de az alapvető célunkat így is teljesítettük.

Következik: Eszterházy SC–NEKA, május 14., szombat, 18.00.

A bajnokság állása

1. Békéscsaba 16 14 – 2 483–403 28

2. Eszterházy SC 17 11 2 4 499–457 24

3. NEKA 16 10 2 4 443–391 22

4. Algyő 16 8 – 8 431–460 16

5. Kozármisleny 16 7 1 8 387–385 15

6. Pénzügyőr SE 16 7 1 8 422–443 15

7. Komárom 16 7 – 9 432–444 14

8. FTC U19 16 6 1 9 491–497 13

9. Orosháza 16 6 – 10 435–451 12

10. SZISE 17 1 1 15 406–498 3