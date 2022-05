„Bárkihez is mentek, úgy bánjatok vele, mintha az édesanyátok lenne” – kapta örökre szóló hitvallásként tanárától Fónagy Miklós. A jellegzetes göndör, szőkés fürtjeinek köszönhetően Szöszkének hívott mentőápoló tartotta is magát ehhez. Egészen tavaly augusztusban hirtelen bekövetkezett haláláig. Mindössze 51 évet adott neki a Mindenható. A közvetlen, jó kedélyű szakápolóra az egri férfi és női kézilabda-csapat mentős segítőjeként is számíthattak, miközben ő maga is sportolt.

A Szöszke barátai elnevezésű csapat győzelmével ért véget Ostoroson a Fónagy Miklós (Szöszke) kispályás labdarúgó-torna

Forrás: Bódi Csaba/Heves Megyei Hírlap

Nagyvisnyói illetőségűként a Bélapátfalvi Építők SC-ben vált igazolt labdarúgóvá, később pedig Szilvásváradon és Mikófalván adta tudása legjavát megbízható, alázatos futballistaként. A nagypálya mellett kispályán is hódolt a sportágnak, ahol az orvosok csapatában is rúgta bőrt.