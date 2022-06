– Bíztam benne, hogy a koronavírussal sújtott elmúlt évek után ismét nagyobb létszámmal tudjuk lebonyolítani a tornát, és ez a várakozás részben be is igazolódott – mondta a portálunknak a rendező Egri Focisuli SE alapítója, a korábbi 11-szeres válogatott futballista, Csuhay József. – A 112 csapat nem kevés, némi hiányérzet azért van bennem, mert a lányoknál több nevezőre számítottam. Igaz, a gyengébb nem képviselői kihagyást követően most térnek vissza, így jó tapasztalatok esetén, remélhetőleg a jövőben többen jelentkeznek majd. Sajnos a létesítmény teljes egészét nem tudjuk használni az éppen zajló felújítási munkálatok miatt, de a két, kisméretű műfüves játékteret megpróbáljuk kiváltani a hátsó élőfüves, gyakorló részen kialakítandó pályákkal.

Csuhay József rutinos szervezőnek számít

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az 1994-ben rendezett első nyári, Rexroth-kupa néven szereplő tornát követően több elnevezéssel illetett esemény idén is nemzetközi jelleget ölt, köszönhetően a határon túlról érkező együtteseknek. Erdélyből az MSE Marosvásárhely, az SK Nyárádszereda, a Sepsi OSK, a Dribli FC Kolozsvár és FK Csíkszentsimon, a Felvidékről a kassai FC Kosice és a rimaszombati Rimavska Sobota képviseltetni magát. Az is örvendes, hogy az egri klubok mellett Hatvanból, Gyöngyösről, Hevesről is Recskről is befutott nevezés a csütörtökön 10, pénteken 9, szombaton pedig 8 órakor kezdődő eseményre. Vasárnap 9 órától a harmadik, 10 órai kezdettel pedig az első helyért játszanak a csapatok, míg az eredményhirdetést 11.15-től tartják.

A résztvevő fiúcsapatok

2009-es korosztály

A csoport: Pomázi Egervári-Halmai FSE, Gödöllői SK „A”, Szolnoki MÁV UFC, KBSC FC, FC Kosice, Puebla FS.

B csoport: Taksony, Gödöllői SK „B”, Tiszakécske VSE, Csepel Hungary 94’ SE „A”, Eger SE, MSE Marosvásárhely.

C csoport: Piliscsaba SE, Dunaharaszti MTK, Lurkó Focimánia FK,Csepel Hungary 94’ SE „B”, Grund 1986 FC, Mezőkövesd Zsóry FC.

2010-es korosztály

A csoport: OFM Győr, Gödöllői SK „A”, Dunaharaszti MTK, FC Kosice, Gyöngyösi AK.

B csoport: Szent Pál Akadémia, Gödöllői SK „B”, Grund 1986 FC, Mezőkövesd Zsóry FC, Rimavska Sobota.

2011-es korosztály

A csoport: Jászfényszaru VSE, Gödöllői SK „B”, Dunavarsányi TE, Kecskeméti TE, OFM Győr, SK Nyárádszereda.

B csoport: Eger SE, Veresegyház LUA, Mezőkövesd Zsóry FC, Pomázi Egervári-Halmai FSE, Dunaharaszti MTK, Sepsi OSK.

C csoport: KBSC FC, Gödöllői SK „A”, Lurkó Focimánia FK, Csepel Hungary 94’ SE, Grund 1986 FC, MSE Marosvásárhely.

2012-es korosztály

A csoport: Eger SE, Veresegyház LUA, Gödöllői SK „B”, Újbuda FC, Sepsi OSK.

B csoport: KBSC FC, Gyöngyösi AK, OFM Győr, Dribli FC Kolozsvár.

C csoport: FC Hatvan, Mezőkövesd Zsóry FC, Gödöllői SK „A”, Puebla FC, Hevesi LSC.

2013-as korosztály

A csoport: OFM Győr, Szent Pál Akadémia, FC Hatvan, SBTC, Eger SE „Piros”.

B csoport: Gödöllői SK „A”, Pomázi Egervári-Halmai FSE, Csepel Hungary Club 94’ SE „B”, FC Hatvan-Szent István Iskola, Eger SE „Kék”.

C csoport: Gödöllői SK „B”, BVSC-Zugló, Gyöngyösi AK, Veresegyház LUA, Mezőkövesd Zsóry FC.

D csoport: Csepel Hungary Club 94’ SE „A”, Jászfényszaru VSE, Recsk Környéki Junior FC, Egri Focisuli SE, FK Csíkszentsimon.

2014-es korosztály

A csoport: 1. Eger SE „Piros”, Gödöllői SK „A”, FC Hatvan, Jászfényszaru VSE, Egri Focisuli SE, Eger SE „Fehér”.

B csoport: Eger SE „Kék”, Gödöllői SK „B”, FC Hatvan-Szent István Iskola I., Csepel Hungary Club 94’ SE, KBSC FC, MSE Marosvásárhely.

C csoport: Eger SE ‚15, Veresegyház LUA, FC Hatvan-Szent István Iskola II., Salgótarjáni BTC, Mezőkövesd Zsóry FC, SK Nyárádszereda.

A résztvevő lánycsapatok

2008-as korosztály

A csoport: Gyöngyösi AK, Eger SE, KBSC FC, Sepsiszentgyörgy.

B csoport: Lokomotív Hatvan, Mezőkövesd Zsóry FC, Gödöllői SK, Jászfényszaru VSE.

2010-es korosztály

Gödöllői SK: Eger SE „Piros”, Eger SE „Kék”, Astra HFC „A”, Astra HFC „B”,FC Hatvan.