Remekül előkészített pályán, nagyszerű futballidőben került sor a mérkőzésre a Lőrinci VSC sporttelepén, ahol első alkalommal játszottak a csapatok a HELASZ egykori elnökének nevét viselő díszes serlegért. A kezdőrúgást szokásos módon dr. Vass Géza egyik unokája, ezúttal Csiffáry Bátor Bulcsú végezte le, az elhunyt özvegyének kíséretében. Az összecsapást búcsúztatás is megelőzte, Herpai Gergely ugyanis utolsó felnőtt mérkőzését játszotta. A Heréd LC 40 éves játékos erre az alkalomra megkapta a csapatkapitányi karszalagot. A gyöngyösiek nélkülözni kényszerültek egyik legjobbjukat, Csoszánszki Dánielt, aki a magyar minifutball válogatott tagjaként a kassai Eb-n képviseli a nemzeti színeket. „Csosza” góllal vette a ki a részét a Portugália ellen 5–0-ra megnyert nyitómeccs sikeréből.

Hasonló örömben nem lehetett része gyöngyösi társainak, ugyanis a mátraaljaiak a 15. perctől már kétgólos hátrányból próbáltak kapaszkodni. A HLC a nagyon agilis Tóth Dániel közeli góljával szerzett vezetés a 9. percben, majd Baranyi Richárd szabadrúgása kötött ki Besze Bence kapujában. Az Energia SC hiába igyekezett, a szépítésre sem futotta a gárdától, noha helyzeteket sikerült kialakítani a piros-fekete gárdának.

Az ezüstérmes Energia SC Gyöngyös csapata

Sajnálatos eseményt jelentett Erdei Viktor fejsérülése, a herédiek védője egy fejpárbajt követően esett a földre, majd agyrázkódás gyanújával mentő szállította kórházba.

Az ápolás miatt hét perccel meghosszabbított találkozón több gól már nem született, így a Heréd LC hódította el serleget, amelyet először emelhettek a magasba Szabó Bertoldék. Sportszerűségi díjasként Herpai Gergely vehetett át különdíjat, a mezőny legjobbjaként pedig Tari Szabolcs kapott elismerést.

A jutalmakat a MLSZ Heves Megyei Igazgatóságának munkatársai és Társadalmi Elnökség tagjai adták át, azaz Tóth Zsolt, dr. Miksi Gyula és Tarjányi Tibor gratulált a jutalmazottaknak.

Mester(i) mondatok

Molnár Zoltán: – Nagyon készültünk a kupa megnyerésére, ami végül is sikerült, Szép szezonon vagyunk túl, miközben kicsit azért csalódást jelentett a bajnokságban elért hatodik helyünk, mert előrébb akartunk végezni. A szezont azonban szépen zártunk és a csapat megérdemli a sikert, mert szenzációs munkát láthattam a játékosoktól egész évben.

Tatár Roland: – A gyorsan kapott gólok után megvoltak a lehetőségeink a fordításra. A félidőben még jobban tudtuk rendezni a sorokat, ez meg is látszott a játékunkon, de gólt sajnos nem tudtunk szereztünk, így nem sikerült fordítanunk. Jómagam minden vereségbe kicsit belehalok, így ebbe is, de megyünk tovább.