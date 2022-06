– Büszke vagyok a gyerekekre és a szülőkre egyaránt, ugyanis nem kis teljesítmény egy ilyen nagyszabású országos versenyt lebonyolítani, ám mi ezt együtt megvalósítottuk – mondta a heol.hu-nak a Hevesi Karate Klub vezetője és edzője, Lévai Béla. – Szerveztünk, előkészítettünk, lebonyolítottunk, ráadásul még versenyeztünk is. Nem is akárhogyan, mert remek hozzáállással szinte mindenki kiváló formát hozott. Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis mi emelhettük a magasba a legeredményesebb klubnak járó serleget. Ezúton köszönöm mindenkinek az évek óta tartó lelkes támogatást, amellyel segítik a Hevesi Karate Klub szakmai tevékenységét.

A versenyre 25 egyesületből, az ország számos pontjáról (Győr, Zalaegerszeg, Balatonalmádi, Balatonkenese, Dombóvár, Érd, Budapest, Gödöllő, Szolnok, Nyíregyháza, Szerencs, Nagykálló, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Kazincbarcika, Pétervására, Vatta, Mezőkeresztes, Ostoros, Andornaktálya, Eger, Felsőtárkány, Maklár, Nagykároly) érkeztek a shotokan karatékák a hazaiak mellett.

A résztvevőket Heves polgármestere, Sveiczer Sándor köszöntötte, majd a Magyar Karate Szövetség alelnöke, shihan Juhász Ferenc értékelte az első félév eredményeit. Sensei Nemes István főbíró megnyitója után négy tatamin folytak a küzdelmek a városi sportcsarnokban.

A karatékák 85 egyéni versenyszámban, A, B, C és D kategóriákban, öt részben (kihon, kihon-kumite, szivacs kumite, kata, kihon ippon kumite, szabad küzdelem), 16 csapat kata és csapat küzdelemben mérhették össze a tudásukat.

A csapatverseny élcsoportja: 1. Heves, 2. Nagykálló, 3. Bükkalja, 4. East Fighter, 5. Saino, 6. Agria.

A házigazdák érmei a 8. Heves-kupán:

A kategória

Lévai Eszter: 2 aranyérem

Szabó Dávid: 1 ezüst, 2 bronz

B kategória

Racsek Réka: 3 arany, 2 ezüst és 1 bronz

Bakos Noémi: 4 arany, 1 ezüst és 1 bronz

C kategória

Bakos Lili: 3 arany, 3 ezüst

Bakos Péter Botond: 1 arany, 2 ezüst, 2 bronz

Kiss Richárd: 2 ezüst, 2 bronz

Farkas Léna: 2 ezüst, 2 bronz

D kategória