– Hét játékos távozott az egyesületből, és akad olyan labdarúgónk, aki magasabb osztályból kapott ajánlatot – közölte a vezetőedző. – Érkezőként fiatal játékosok már csatlakoztak hozzánk, és lesznek még csatlakozók. Az elmúlt idényben Nagy-Kolozsvári Dániel jóvoltából sikerült kedvező példával elöljárni abban, hogy jó állomás lehet Eger. Ennek köszönhető, hogy most is van velünk egy 2005-ös születésű fiatal, aki szintén ezt a pályamodellt követné. Az országban ebben a vonatkozásban elterjedt az Eger SE jó híre. Mindemellett szeretnénk olyan idősebb, tapasztaltabb játékosokat is idehozni, akik magasabb osztályban is bizonyítottak már.

A piros-kékek délelőtt konditeremben nyitottak, majd a Felsővárosi Sporttelep élőfüves pályáján folytatták a tréninget, amelyen a hétvégi utánpótlás-torna nyomai még jól látszottak.

Nyári első edzőmeccsét június 29-én a BVSC-Zugló csapata ellen játssza az Eger SE.