– Ilyen gólra nem lehet rákészülni, vagy jön ösztönből vagy nem. Gyakorolni azért szokta a mozdulatot, vagy esetleg korábbi meccsen, edzésen szerzett már hasonlót?

– Ezt nem tervezi tudatosan az ember, az adott helyzetben jön magától, mint sok más mozdulat a fociban – mondta a heol.hu-nak a kompoltiak ellen duplázó 35 éves támadó. – Edzőmeccseken persze előfordult már ez a mozdulat, de nem gólhelyzetben. Kevés olyan pillanat akad, amikor minden úgy jön össze, hogy azt így használni lehessen. Ha ballal rúgom el, még most is keresnék a labdát...

– Sokan elképedtek a remek támadás végén született parádés gól után. Nagy ünneplésben részesítették?

– Igen, persze, ünnepelték a gólt és a legjobb, hogy video is készült róla, ez pedig nagy szerencse. Mert, ha csak beszélnek róla az nem olyan, mint így, visszanézhető módon.

– A közösségi oldalán azt írta: „meglőttem életem gólját”. Korábban melyik volt a kedvence, amit sikerült felülmúlni?

– Amíg Tarnamérán játszottam rúgtam pár gólt, ami szépnek mondható. Talán az egyik legnagyobbnak azt mondanám, amelyet Parád ellen szereztem távolról úgy, hogy a felső lécről pattant be a labda a kapuba. Arra szívesen emlékszem, de az inkább jól eltalált lövés volt. A mostani találat után jó érzéssel töltött, ahogy a nézők ünneplik a gólt, legfőképp azoknál éreztem külön örömnek, akik egykor fociztak, és tudják, mit jelent egy ilyen találat. Nem az számít, hogy éppen hányadik volt az adott meccsen.

Egerszóláton az eredményesség mellé kiváló csapatszellem párosul

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Több klubnál megfordult a pályafutása során, Egerszólát hol áll a „rangsorban”?

– Egerszólát több mint, egy csapat, ez inkább család. Hosszú időt töltöttem Tarnamérán és Hevesen, utóbbi volt, ahol felnőttem. Méra mindig is a szívem csücske marad, és nem titkolom, nagyon bánt, hogy nincs csapat. Hevesen tanultam talán a legtöbbet, leginkább azért, mert olyan játékosokkal játszhattam együtt, akikre ma is fel nézek. Az első, Szólát elleni meccsem után mondtam azt, nagyon szeretnék egyszer ebben a csapatban játszani. Együtt focizni Bata Árpáddal, Tordai Vincével. Így nem is volt kérdés, hogy igent mondtam, amikor hívtak. Ez olyan klub, ahol nem a pénz és más számít, hanem a foci szeretete és a társaság. Itt kiválóan építik be a tizenéves gyerekeket a felnőtt csapatba. Talán a legtöbb utánpótlás korú játékos ennél az egyesületnél van, ahol legtöbbször kezdőként lépnek pályára és meghatározó labdarúgók lesznek a szezon alatt. Egerszólátnak így biztosított a jövője is. Nulla forintból, csak a foci miatt. Nem gondolom, hogy van még egy ilyen csapat a megyében.

