– Még tavaly májusban, Atkáron kaptam egy rúgás a bal lábamra – emlékezett Malacsik Krisztián. – A bokám felett keletkezett egy vérömleny, ami félrenyomta az ott futó véreret. Ezáltal sok ér a funkcióját vesztette, a vér nem nem tudott keringeni. Az ér vissza akart térni a helyére, de nyomta a vérömlenyt, ami kifakadt és keletkezett egy olyan nagy lyuk a bokám felett, amelyben elfért volna egy

200 forintos pénzérme. Az viszont nem gyógyult, mert az erek annyira rongálódtak, hogy oda nem jutott elegendő vér, így a gyógyulásra sem volt esély.

A műtétet követően így néz ki Malacsik Krisztián lába

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A felnémeti származású ballábas szélső esetében két nappal ezelőttig várni kellett az operációra. Kétszer az orvosok, egyszer pedig ő maga mondta le a beavatkozást. Az élet és a futballszezon azonban addig sem állt meg.

– Borzalmas érzést jelentett játszani, de muszáj volt. A csapatunkból sokan ki dőltek sorból, így pályára kellett lépnem, azonban nem bántam meg – magyarázta Malacsik Krisztián. A baj azonban nem jár egyedül, sőt, olykor csőstül jön... Idén márciusban a Mátraderecske elleni derbin (1–3) a játékos térde sérült meg.

– Kaptam oda is egy „csomagot”, közel másfél centis porcdarab tört le, ami bement a hátsó keresztszalag mögé. Most is ott van kóros folyadékban porcszilánkok és két ödéma között. Emiatt hamarosan újra kés alá fekszek – kesergett a játékos.

A szörnyűséget azonban mégsem ezek az egészségügyi gondok okozták a Malacsik családban.

– Felnémeten, a négy lakást érintő Béke úti tűzeset során leégett a szülői házam – folytatta Krisztián. – A veszteség órási, minden odalett, mert amit a tűz nem, azt a víz tette tönkre. Nehéz pótolni és nehéz újra úgy látni azt a házat, ahol felnőttünk. Bármilyen segítséget szívesen fogadunk. Bútorokat, konyhai kiegészítőket, építőanyagokat vagy anyagi segítségnyújtást. Sok kicsi sokra megy ebben a nehéz és tragikus helyzetben.