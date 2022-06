Holló Balázs a nyolcadik helyen végzett 400 méter vegyesen úgy, hogy a délelőtti előfutamban szenzációs egyéni csúcsot úszott, élete legjobbját csaknem két és fél másodperccel megjavítva az ötödik időt (4:10.87) érte el.

– Kicsit felemás érzések kavarognak bennem, mert úgy éreztük, Balázs most érte el azt a szintet, hogy a vb-döntőbe is be tud kerülni – kezdte Kovács Ottó. – A 400 vegyes nagyon „ördögi” szám, mert egy nap alatt kétszer kell maximumot nyújtani, és ez nem az a táv, amit könnyedén kipihen az ember. Balázs ötödik helyen, nagyon magabiztosan jutott a döntőbe és az elért ideje nemzetközileg is jegyzett. Erre alapozva reménykedtünk, hogy a nyolcadik helynél jobb lesz. Az alap célunkat az jelentette, hogy jó időt ússzon és bejusson a vb-döntőbe. Ez teljesült. Talán itt még a rutin is hiányzott, mert például az ebéd utáni pihenő nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Azonban megsüvegelendő egy világbajnokságon döntőt úszni és ott még akár nyolcadik helyet is elérni.

A Márton Richárd, Németh Nándor, Holló Balázs, Milák Kristóf összeállítású 4x200 méteres férfigyorsváltó 7:06.27 perces országos csúccsal ért célba a fináléban. Az elődöntő alapján azonban másra, többre lehetett számítani a kvartettől.

– Legendás váltónak nevezik a négyest, amelyik öt éve Indianapolisban világcsúccsal nyerte meg a junior vb-t, vártunk sokat – folytatta az EÚK szakvezetője. – A délelőtt úszás rendkívül ígéretes volt, de este már minden másképp alakult. Ha ugyanis a kezdés jobban sikerül, akkor az éremért is csatában lehettünk volna. Így viszont a veszett fejsze nyele után kapkodtak a srácokat, és csak egy helyet tudtunk javítani, így ötödikként zártunk.

A Duna Arénában Békési Eszter 16. helyen végzett 200 méter mellen. A délelőtti előfutamban 2:27.95 perces idejével éppen csak becsúszott az elődöntőbe, ahol viszont rontott az idején, 2:28.17 perces teljesítményével senkit sem tudott megelőzni összesítésben. A 20 éves egri úszó a futam után elmondta, ugyan délelőtt mindent kiadott magából, de ennél azért mindenképpen szeretett volna jobb időt úszni.

– Annak örülünk, hogy Eszter egy másodperccel jobb időt ért el, mint az országos bajnokságon, ami nem olyan régen volt – fogalmazott Kovács Ottó. – Rövid idő állt rendelkezésre a vb-re felkészülni és attól az időtől messze van, ami benne van. Volt egy nagyszerű ősze, amikor országos csúccsal nyerte a 200 női mellet rövidpályás medencében és a tisztességes 10. helyen végzett a rövidpályás vb-n, ám ezt nem tudtuk átváltani az 50 méteres medencére.

Békési Eszter egy másodperccel jobb időt ért el, mint az ob-n

Forrás: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A tréner hozzátette: Eszternek bizonyos tekintetben mentálisan kell változnia, hogy eredményesebb legyen, és ez érvényes ez edzésmunkára is. Balázs jövőjét így látja mestere.

– Nagyon fontos, hogy további világversenyeken legyen ott és ezeket a helyzeteket gyakorolja, vagyis hogy az előfutam után a döntőben is megfelelő színvonalon teljesíteni. Nála ez még ezt hiányzik. Öt éve juniorként ebben már volt egyfajta rutinja, de a felnőttek világa más kávéház. Most következik Rómában az Európa-bajnokság, ahol stabil résztvevő, ott tovább gyűjtheti a tapasztalatokat.

Kovács Ottó (balról) tudja, miben lehet előbbre lépni

Forrás: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

Kovács Ottó úgy véli a párizsi olimpia a magyar csapat szempontjából jobb szereplést hozhat, mint a tokiói volt.

– Balázs esetében egyértelmű cél, hogy döntőt ússzon az ötkarikás játékokon – emelt ki az Egri Úszó Klub vezetőedzője.